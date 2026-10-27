在10月9日乌克兰与美国代表团的谈判中，由于美国特使史蒂夫·维特科夫提出的实施“区域繁荣计划”的建议，双方出现了重大分歧。 该倡议旨在全面恢复经乌克兰境内向欧洲输送俄罗斯石油和天然气的运输，并向基辅支付相应的分红。

美国代表的提议引发了总统办公室主任基里尔·布达诺夫的强烈反应，他对乌克兰可能重新陷入对俄罗斯的能源依赖表示担忧。

会谈期间，基里尔·布达诺夫强调了乌克兰的立场：“我们的模式不是白俄罗斯，而是波兰！”

据消息人士透露，当乌克兰代表团获悉特朗普不久前签署的“柴油协议”后，谈判最终中断。

“接受这份关于柴油燃料的协议，并停止对俄罗斯炼油厂的打击！你们正在将世界置于危险之中！”——据该报消息人士称，维特科夫愤怒地对乌克兰人说道。

来源：《世界报》。

美国国会中的民主党人正准备对唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京就供应俄罗斯柴油达成的协议提出抗议。 在第一艘载有燃油的油轮驶往美国海岸的途中，立法者要求银行和港口管理部门保留该协议的所有文件，以备后续调查之用。

在俄罗斯政府根据俄美供应协议发放出口配额后，俄罗斯炼油厂于10月开始增加柴油产量。

俄罗斯方面表示，准备向美国供应任何数量的柴油。与此同时，美国国内的柴油价格已经比与普京达成燃料协议之前更高了。

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