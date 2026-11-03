总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，将查明在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡地区挑起事端的人员，并追究其责任。据他称，总检察长办公室及相关执法机构已启动客观调查。

“目前已确切知晓，昨日在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件并非偶然。 这些事件的具体人员和策划者必将被查明并受到惩处，同时，执法部门内部也将吸取教训。总检察长办公室及相关机构已启动客观调查，”布达诺夫表示。

与此同时，总统办公室主任强调，任何人无权肆意妄为，社会应铭记乌克兰捍卫者的作用。

“我们每个人都应铭记：目前乌克兰生存的主要支柱就是我们的国防军。让我们尊重他们每天的英勇事迹，并在做出决定时保持责任感，”总统办公室主任说道。

此外，基里尔·布达诺夫特别感谢了那些努力厘清事态并客观报道该事件的媒体代表。

“我们所有人都必须铭记：乌克兰——它的全部力量、全部潜力——源于我们共同的行动，源于我们互相帮助，更源于我们对乌克兰战士的敬重，”布达诺夫强调道。

国家调查局已就11月2日发生在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件立案侦查。

本案依据《乌克兰刑法典》第426-1条第5款——军事官员滥用职权或超越职权——进行调查。

据现有信息显示，该事件发生在一处私人住宅附近，该住宅曾被用作临时安置因擅自离开部队（SZCH）后被遣返的乌克兰国民卫队军人的场所。

社交媒体上流传出关于士兵在该住宅附近被非法扣留的消息后，市民们聚集到了现场。随后，冲突升级为肢体冲突，期间发生了枪击事件，警用车辆遭到损坏。

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事件的具体情况及所有参与者的行为，将通过已启动的调查予以查明。

基里尔·布达诺夫在Facebook上通报了这一情况。

乌克兰最高议会人权专员德米特罗·卢比涅茨已就彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡事件向执法机关发出质询。 人权专员要求查明事件经过，核实军人及国民卫队代表进入该住宅的法律依据，并对所有相关人员的行动进行评估。

驻扎在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡军事单位驻地的军人中，有曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄罗斯战俘生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷谢蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，经查实存在违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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