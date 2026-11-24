一名遇难乌克兰捍卫者的两名女儿，因部队办理的文件存在错误，近一年来一直仅领取最低额度的抚恤金。

在人权专员德米特里·卢宾采的介入下，相关款项已重新核算，并补发了欠款。

这位军人自2014年起便为乌克兰而战，曾被授予三等“勇气勋章”。 2025年12月，他在顿涅茨克州执行战斗任务时牺牲。他的妻子带着两个年幼的女儿留了下来。此前，这家人已从卢甘斯克州被占领的鲁比日诺市撤离。

由于文件中的错误，养老金基金无法正确确定支付金额，该问题长期悬而未决。 在母亲向人权专员申诉并向相关部门提出查询后，相关文件得以更正，敖德萨州养老金基金也进行了重新核算。

此外，孩子们还获得了2026年1月1日至11月30日期间的补发款项。

来源：德米特罗·卢比涅茨

海军陆战队员弗拉迪斯拉夫·桑布尔的母亲涉嫌诈骗——她在被剥夺亲权的情况下，仍领取了儿子的抚恤金。

2026年11月19日（星期四），乌克兰内阁通过了一项命令，决定拨付额外814亿格里夫纳用于国防部的紧急需求，其中超过90%的资金将用于向军人发放津贴。 乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基通报了这一消息。

此前，乌克兰最高拉达预算委员会已支持提高军人薪资。

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