蘑菇菜真的不能在第二天重新加热吗？——解释

社会上长期存在一种刻板印象，认为由于存在食物中毒的风险，严禁对蘑菇菜肴进行二次加热。 然而，专家指出，随着冰箱的出现，这条古老的烹饪规则已不再适用。 只要储存得当且加热正确，诸如蘑菇帕普里卡什、煎蘑菇或意面等广受欢迎的秋季菜肴，在第二天食用时完全安全。

主要风险并不在于重新加热的过程本身，而在于食品储存条件不当以及细菌的快速繁殖。 蘑菇含水量高，属于易腐食品。过去，在家用冰箱尚未普及之前，将做好的蘑菇菜肴置于室温下确实会对健康构成严重威胁。 同时需要注意的是，重新加热无法消除已经变质的食物中的危害，因为某些细菌产生的毒素具有耐热性。

为了安全食用蘑菇菜肴的剩菜，必须遵守以下几项基本建议：

冷却与储存：成品应在烹饪后两小时内放入冰箱，并将温度调节至约4°C。建议将大份量的食物分装到小号扁平容器中，以加速冷却过程。

食用期限：蘑菇菜肴的剩菜应在一天至两天内食用完毕。

正确加热：再次加热时，必须将食物完全加热至内部温度不低于74°C。为避免因再次冷却而增加食品安全风险，建议仅加热当餐所需的份量。

若食物在厨房内室温下放置过久、出现异味、质地粘腻或发霉，则应予以丢弃。 同时，专家提醒不要仅凭感官判断，因为危险病原体的存在并不总是伴随着外观上的变化。 对于野生森林蘑菇应格外注意：必须由真菌学专家进行预先检查，因为热处理或加热并不能中和有毒蘑菇中的毒素。

来源：RTL。

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