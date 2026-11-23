最近几周传来的消息，在乌克兰许多人眼中早已被归档，视为这场大规模战争最初几周、至多几个月时的陈年旧事。 例如，基辅州正在加强黑夜遮光措施：基辅州军事行政管理局发布命令，自11月12日起，该州境内每天21:00至05:00将实施特殊遮光制度。 新措施涵盖商业、公共设施及住宅领域。具体包括部分或完全关闭街道、公园、广告牌的外部照明，以及降低企业及机构的照明亮度。 在布罗瓦尔市辖区，限光措施已于11月20日起生效。基辅州的其他辖区——博尔沙吉夫斯基、巴里什夫斯基、赫列瓦斯基、博罗迪安斯基——也通过了类似的决定。

乌克兰总统国防技术发展事务顾问谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫推测，乌克兰可能需要重新审视遮光措施 ——特别是关于道路和公路照明的问题——如果俄罗斯开始在“格拉尼-5”喷气式攻击无人机及其他夜间空中攻击武器上大规模使用“苏萨宁”光学导航模块。

乌克兰上次实施灯光管制是在全面入侵伊始——2022年。 当时，这更多是普遍焦虑情绪的体现，也是试图以某种方式应对战争带来的冲击，但并非经过深思熟虑且合乎逻辑的军事决策。 强制民众在公寓内熄灯，实际上毫无军事意义，因此随后该措施在大多数地区悄然废止。 如今，这一措施又卷土重来。但它现在真的有必要吗？面对2026年存在的威胁，它是否有效？详情请见UA.News的报道。

“黑夜掩护”从何而来：城市“黑夜掩护”的简史

灯光管制并非本世纪的发明，当然也不是某种纯粹的乌克兰独创技术。 实际上，这是世界上最古老的防空手段之一，早在雷达、卫星、GPS、现代无人机等技术出现之前就已投入使用。 其原理极其简单：当敌方飞行员在夜间飞越陌生地区时，他需要地标。而城市灯光正是最佳的地标：它们远距离可见、光线明亮、既不会消失也不会移动。 如果熄灭这些灯光，飞行员就会迷失方向。

这一原理在第一次世界大战期间早已广为人知。早在1914年，伦敦就开始实施灯光管制：警方下达指令要求降低照明强度，以躲避德国飞艇和飞机的侦察。 有证据表明，当巴黎灯火通明时，飞行员在75公里外就能辨认出其光芒。也就是说，强制对城市进行“黑夜遮蔽”是一项非常实用的措施：它剥夺了敌人的视觉参照点。

在第二次世界大战期间，灯光掩护已成为一种大规模且系统化的措施。英国于1939年9月开始实施这一措施，一年后，对英国城市的夜间轰炸便开始了。 人们用不透光的布料遮挡窗户，商店橱窗被遮暗，路灯则被关闭或遮蔽。 这确实给德国王牌飞行员带来了困难——至少在战争初期，当时空军主要依赖目视导航。 但那时，无线电导航系统已经出现，并逐渐发挥着越来越重要的作用。因此，遮光措施很快便不再是某种万能良方。

光掩蔽的历史，本质上是导航手段与隐蔽手段之间斗争的历史。在这场斗争中，一方的每一步技术进步，都会迫使另一方寻找应对之策。 如今，我们正见证这场博弈的又一轮较量，只不过这次涉及的是无人机、光学摄像头和人工智能。

2022年的

乌克兰：转瞬即逝的黑暗

2022年，乌克兰在全面入侵开始后几乎立即实施了灯光管制。 早在2022年2月25日，地方政府就开始颁布相关命令，许多城市的居民确实关掉了家中的灯，用布遮住了窗户，街道也陷入了黑暗之中。 但同年春季，大多数地区便开始取消这一措施——部分原因在于，它带来的麻烦远多于益处。

2022年的原因完全合乎情理。 入侵初期，俄罗斯实际上还没有能够从距离前线数十公里外发射的无人机或制导炸弹。当时，敌方战机确实会直接飞抵乌克兰城市上空进行轰炸。 但当敌方战机不再越过前线/国家边界——毕竟乌克兰防空部队和空军已开始有效将其击落——城市大规模熄灯的必要性便自然不复存在。 那些不飞越城市的飞行员，早已不再依靠路灯来导航。而那些飞越城市的飞行员，则依靠卫星坐标、雷达地图和其他现代导航系统来定位。

此外，城市“熄灯”还带来了显而易见的负面影响：这给警方、公用事业部门和急救人员的工作带来了困难，降低了道路交通安全，并给人们造成了心理上的不适。 正因如此，当威胁的急剧阶段过去后，灯光管制措施便悄无声息地被取消了。该措施仅在局部地区恢复，且主要集中在前线附近区域——在那里，实施管制确实有其必要性。

具备光学“视觉”的

无人机：灯光真的成了定位参考吗

现在最有趣的问题是：现代俄罗斯无人机真的会以路灯为导航参照吗？而遮光措施能否有效阻止它们？答案一如既往，比人们期望的要复杂得多。

据谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫称，俄罗斯已开始为“格拉尼-4”和“格拉尼-5”无人机配备光学导航系统，该系统的工作原理是比对地形图像。 无人机内存中会预先加载其飞行路线所经区域的地形图像，飞行过程中，无人机将这些图像与自身摄像头拍摄的画面进行比对，从而确定自身位置。 该系统被称为“苏萨宁”，使无人机无需依赖卫星导航即可飞行，也就是说，即使在乌克兰电子战设备干扰GPS信号的情况下也能正常运作。

这就引出了一个关键问题：这台摄像头究竟能看到什么？白天，它能识别地面上的高对比度特征——建筑物、道路、十字路口、河流等。 到了夜晚，当自然光消失时，人造光源便成为唯一的定位参照：路灯、探照灯、窗户透出的光线、广告招牌等。这正是贝斯克雷斯诺夫所指出的。

但这是否意味着城市熄灯就能解决问题？实际上，可能性微乎其微。

首先，光学导航并非唯一的，也不是主要的导航方式。在大多数情况下，无人机仍然会使用GPS和惯性导航系统，而光学校正只是辅助工具，其效果并非总是有效，也并非完美。

其次，即使移除了路灯和招牌，仍会有其他参照物：窗户透出的光、汽车前照灯、无法完全遮蔽的工业设施等。 要控制彻底“熄灭”每一个光源——尤其是在大城市中——这是一项极其艰巨的任务。这在物理上几乎是不可能的。

第三，还有专门的热成像摄像机，它们捕捉的不是光线而是热量，因此遮光措施对它们完全无效——尽管必须承认，“Gera-5”上的热成像仪目前尚未普及， 这更多是一种潜在威胁，而非当前的现实。

最后，第四点——这或许是最关键的。遮光措施不仅给敌人带来麻烦，也给乌克兰空军和防空部队造成困扰。负责击落无人机的飞行员同样需要看清地面上的情况。 如果缺乏照明，不仅会增加他们的操作难度，还会给居民区带来额外风险——因为无人机可能在城市上空被击落，其残骸将坠落在居民楼上。正因如此，找到平衡点至关重要，既要限制敌方的行动能力，又不能对乌克兰造成伤害。

专家

观点

军事专家奥列格·日丹诺夫指出：目前，遮光措施并没有那么重要。

“如果俄罗斯突然出现夜视摄像头、红外扫描仪等设备短缺——那时遮光措施或许能对我们有所帮助。但我必须指出，街道照明甚至并不总是与当地地形相匹配。 有些地方的街道连一盏路灯都没有，而有些地方却亮得像圣诞树一样。

目前没有证据表明俄罗斯存在热成像仪短缺的情况。因此，光掩蔽也没有太大意义。红外摄像机在完全黑暗中凭借温差能清晰成像，它具有高对比度，能输出清晰的黑白图像。 当普通照明亮起时，它就会“失明”。不妨试着用手电筒照一照热成像仪。除了一个白点，你根本什么也看不见。 因此，作为一名曾多次使用夜视仪的军人，我实在无法理解，在布罗瓦尔斯基区断电究竟如何能阻碍俄罗斯联邦。但这只是我个人的看法，”奥列格·日达诺夫指出。



总而言之，遮光措施既不是完全的无稽之谈，也不是完全的过时产物。这是一种有意义的手段，但只有在审慎、有选择地使用，并清楚了解它针对的是何种具体威胁时，才真正有效。 2022年，这更多是面对冲击时的一种情绪化反应，因此很快便销声匿迹。 而如今情况不同了：出现了一种具体的科技威胁——配备光学导航的无人机，它们确实能够利用光线作为导航参照。这意味着采取某些措施，特别是针对道路和高速公路的照明，是合理的。

但不要抱有幻想，以为仅仅“遮光”城市就能解决俄罗斯无人机的问题。 这只是这场复杂博弈中的众多环节之一，既不能替代防空系统，也不能替代电子战，更不能替代改进本国探测和摧毁空中目标的能力，最终也不能替代外交努力和通过和平手段结束冲突。 此外，实施“黑夜模式”也有其代价：会给乌克兰空军的行动带来困难，降低交通安全，并给数百万民众的生活造成不便。 因此，实施宵禁的决定不应仅仅因为“2022年就是这样做的”而作出，而应基于对具体威胁和具体情况的冷静分析。

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