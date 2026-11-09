女演员尤利娅·布伊诺夫斯卡娅的丈夫已在乌克兰武装部队服役两个月

乌克兰女演员尤利娅·布伊诺夫斯卡首次透露，她的丈夫、演员叶戈尔·科兹洛夫已加入乌克兰武装部队。

在他返家途中，因预留名额被取消，他被征召入伍。

在接受阿丽娜·多罗蒂乌克采访时，这位女演员坦言，与丈夫分离让她倍感煎熬，忍不住流下了眼泪。与此同时，她为丈夫感到自豪，也理解他服役的重要性。

这对夫妇在近六年半的时间里几乎每天都形影不离。起初，尤利娅会定期去分遣中心探望叶戈尔，给他送去自制的糕点和生活必需品。

据这位女演员透露，丈夫也非常想念他们家的两只柯基犬。他甚至没来得及在出发服役前与这些爱宠道别。

来源：对阿丽娜·多罗蒂乌克的采访。

真人秀节目《单身汉》第12季冠军、模特卡捷琳娜·洛佐维茨卡与阿塞拜疆裔歌手吉达亚特·塞伊多夫（Geed）秘密完婚。 这对恋人仅在订婚一个月后便举办了这场盛大的婚礼。

知名网红兼《单身汉-12》冠军卡捷琳娜·洛佐维茨卡很少谈论自己的私生活。

《单身汉》第15季的主角、篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫，在网络上出现关于前节目参与者安娜·米沙克过去的信息后，公开支持了她。 博主博格丹·贝斯帕洛夫查明，这位32岁的女性此前曾制作成人内容。

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