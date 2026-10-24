一名体重143公斤的男子试图通过法院阻止自己被征召入伍

哈尔科夫地区行政法院驳回了一名患有III级肥胖症及其他严重疾病的应征服役人员的请求，该请求要求暂时禁止对其进行强制征召。 该男子还请求禁止对其实施拘留、将其送往地区征兵中心以及派往部队。

他在诉状中主张，在完成体检之前开展动员措施可能会对其健康和生命构成威胁。然而，法院未采纳其诉求。

原告对地区征兵中心在哈尔科夫对其进行军事登记及实施征兵相关措施的行为提出了异议。 此外，他还向法院提交了确保诉讼请求的申请，要求在该案判决生效前禁止相关行为。

该男子特别以健康状况为由说明了其请求。据他称，他患有III级肥胖症，体重143公斤，体重指数（BMI）为44.1。 此外，他还提到自己曾接受过四次肠道和腹壁的腔内手术，患有术后复发性疝以及其他慢性疾病。

原告提出的另一项论据是他在“预备役+”应用程序中的“被通缉”状态。他担心这可能会导致他在法庭审理和必要的体检结束前被拘留并被强制征召入伍。

法院认定，该男子未能证明存在充分的法律依据来暂时禁止征兵措施。 特别是，原告未提供充分证据证明：若不采取此类诉讼保全措施，未来法院判决的执行或其权利的有效保护将受到实质性阻碍甚至无法实现。

此外，法院指出，原告未具体说明应禁止哪些人员采取相关行动。法院认为，“预备役+”应用程序中“被通缉”的状态本身，并不表明其权利受到侵犯。

法院强调，诉讼保全不能取代对案件实质的审理。该男子所质疑的TCK行为的合法性，仍需在审理本案主诉时予以评估。

根据2026年10月16日第520/30634/26号案件的裁定，哈尔科夫地区行政法院驳回了关于采取诉讼保全措施的申请。 该裁定并非对被诉TCK行为合法性的最终结论：法院尚需审理主要争议。该裁定可通过上诉程序提出异议。

据《司法法律报》报道。

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