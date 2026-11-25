乌克兰歌手弗拉基米尔·丹特斯谈到了与娜杰日达·多罗菲耶娃离婚的原因。 这对夫妇结婚六年后决定分道扬镳。这位艺人谈到了导致他们关系终结的原因。

据丹特斯称，他这一代人普遍存在的一个问题就是过早成家。 人们往往在尚未弄清自身愿望、也未明确对生活的期待时就步入婚姻。随后，他们开始寻找自我，这可能会对与伴侣的关系产生负面影响。

这位歌手指出，在个人成长的过程中，人们有时会失去爱自己的人，或者自己将亲近的人推开。更重要的是，随着时间的推移，有些人可能会意识到，自己的感情从一开始就没有想象中那么深厚。

“这是我们这个年龄段所有人面临的重大问题：我们要么结婚太早，要么到了那个连自己都搞不清状况的年纪，”这位艺术家解释道。

此外，丹特斯还谈到了表达自身情感的困难。在他看来，社会往往鼓励人们展现自信与力量，尽管在表面自信的背后，可能隐藏着痛苦与脆弱。

这位歌手坦言，自己很难向他人敞开心扉，也很难谈论自己的内心感受。

“谈论自己的情绪很可怕。我是一个比较封闭的人，很难敞开心扉谈论感受，”弗拉基米尔坦言。

《Styler》杂志援引这位歌手在《大都市的早晨》节目中的评论报道了此事。

此前，娜迪亚·多罗费耶娃曾因病住院：其丈夫晒出了这位女歌手的照片。



娜迪亚·多罗费耶娃谈及因声带出血可能需要接受手术一事。

娜迪亚·多罗费耶娃在声带出血后重新开口说话了。

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