自俄罗斯发动全面入侵以来，欧安组织17个成员国的代表首次对乌克兰进行了联合访问。外国代表团考察了俄罗斯袭击造成的后果、安全局势以及乌克兰的现代化武器系统。

“请允许我向论坛通报，自俄罗斯发动全面入侵以来，论坛安全合作代表团首次访问乌克兰，此次访问于2026年11月20日至21日举行，是由乌克兰方面发起并支持的，”这位外交官表示。

据他介绍，11月20日至21日，来自17个国家的军事和外交代表抵达基辅，其中包括德国、美国、英国、法国、加拿大、波兰、瑞典、挪威、瑞士、土耳其等国。

访问行程以悼念阵亡的乌克兰军人拉开序幕。代表团成员在基辅的纪念墙前点燃了悼念蜡烛。

在与乌克兰外交部副部长亚历山大·米申科、乌克兰安全局及国防部情报总局代表的会晤中，外方代表听取了关于俄罗斯系统性违反欧安组织原则的情况介绍， 该地区当前面临的安全威胁，以及乌克兰应对侵略的经验。

此外，代表团还访问了战俘处理协调总部。在那里，乌克兰方面向外国代表介绍了俄罗斯军队日益增加地招募外国雇佣兵的情况，以及俄罗斯联邦针对乌克兰战俘犯下的罪行。

此外，还与欧安组织乌克兰支持计划及北约驻乌克兰代表处的代表举行了会晤。双方就当前项目的实施情况进行了讨论。

欧安组织各国代表与乌克兰国家紧急情况局专家一同视察了基辅市内三处因俄罗斯袭击而遭受严重破坏的设施。

这些地点包括乌克兰国家科学院主席团大楼、“克瓦德拉特”购物中心以及位于德格蒂亚罗夫斯卡街的一栋住宅楼。

国家紧急情况局的工作人员向外国来宾介绍了袭击造成的后果，以及在持续威胁下开展应急救援工作所面临的实际困难。

此次访问的压轴活动是乌克兰现代化武器系统展览会。

“此次访问的高潮是乌克兰最先进武器系统的展览——这是技术创造力和持续创新的成果，旨在对抗依赖数量优势的侵略者，” ——罗斯蒂斯拉夫·帕拉古西内茨强调道。

他强调，乌克兰每天都在证明：军事优势不仅取决于军队规模，还取决于韧性、创新以及战略上适应新挑战的能力。

乌克兰驻维也纳国际组织常驻代表副代表罗斯蒂斯拉夫·帕拉古西内茨在欧安组织安全合作论坛会议期间通报了这一情况。

值得一提的是，爱沙尼亚外交部长马尔古斯·扎赫克纳于11月25日（星期三）抵达基辅进行正式访问。 这位爱沙尼亚外交部长发布了一段沿赫雷夏蒂克大街途经独立广场的视频，并向乌克兰首都致以问候。

匈牙利总理彼得·马贾尔于11月24日（星期二）抵达乌克兰扎卡尔帕蒂亚州。这是自2015年以来匈牙利政府首脑首次访问扎卡尔帕蒂亚。

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