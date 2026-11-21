乌克兰人预期寿命的延长有助于减缓该国人口的减少。实现这一目标的主要途径之一是降低劳动年龄段男性的过高死亡率——该死亡率在全面战争爆发前就已居高不下。

具体而言，乌克兰男性的预期寿命比欧洲主要国家居民短10至14年。

据一位人口学家称，乌克兰男性的预期寿命比欧洲主要国家居民短10至14年，而乌克兰女性则短7至10年。 在全面入侵之前，乌克兰就已存在劳动年龄男性死亡率过高的问题。男性相对于女性的超额死亡率如此显著，以至于这尤其影响了人口的性别结构：乌克兰的女性人数更多。

亚历山大·格拉杜恩认为，缩小这一差距可能会对人口状况产生重大影响。毕竟，减缓人口减少的速度不仅可以通过提高出生率来实现，还可以通过延长人们的寿命来实现。

“这是防止人口以如此迅猛的速度减少的一大潜力，”这位人口学家强调道。

与此同时，他表示，国内也需要进行变革。格拉杜恩认为，乌克兰应启动社会对话并重启国家建设，从而创造让年轻人愿意回国并留在家乡的条件。

乌克兰国家科学院人口与社会研究所副所长亚历山大·格拉杜恩在接受tsn.ua采访时发表了上述看法。

乌克兰人口可能减少至2300万人：人口学家指出了主要威胁。

这位人口学家表示，乌克兰人口已减少至2850万人。

关注我们在