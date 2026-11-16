2026年广播、电视和通信工作者日：节日的由来及最诚挚的祝福

11月16日，乌克兰庆祝广播、电视和通信工作者日。 今年恰逢哈尔科夫首次广播播出102周年，此次广播标志着乌克兰广播史的开端。我们将为您讲述这一节日的由来、其重要性，以及如何向该行业的专业人士致以祝贺。

广播、电视和通信工作者日的历史

这一行业节日有着具体的歷史日期。1924年11月16日，乌克兰广播在哈尔科夫进行了首次播出。 节目于19:00开始，开场白是：“喂，喂，喂！这里是哈尔科夫，这里是哈尔科夫，这里是哈尔科夫！”

这一事件被视为乌克兰广播事业的开端。起初，广播电台仅占据前党俱乐部大楼内的两间房间。其中一间被改造成播音员的演播室，另一间则放置了技术设备。

在最初的十年里，乌克兰广播电台一直设在哈尔科夫。1934年，随着乌克兰苏维埃社会主义共和国首都迁至基辅，该电台也随之迁往首都。

随着时间的推移，节目内容日益丰富：听众可以收听到新闻播报、音乐和文学节目，以及戏剧演出的直播。即使在第二次世界大战期间，广播也从未中断，尽管由于战事影响，广播电台不得不多次变更工作地点。

乌克兰何时设立了这一行业节日

1994年，乌克兰正式设立了广播、电视和通信工作者日。11月11日，总统列昂尼德·库奇马签署了第667/94号总统令，将每年11月16日定为该节日的庆祝日期。

该决定是应乌克兰广播、电视和通信从业人员的倡议而通过的。此后，这一节日逐渐成为媒体和电信行业多个领域从业人员的共同节日。

如今，每逢11月16日，人们都会向记者、编辑、广播和电视主持人、摄像师、音响导演、工程师以及移动通信和互联网通信领域的专业人士致以祝贺。 他们的工作帮助人们获取信息、进行交流，并始终融入共同的信息空间。

为何在战争期间，媒体工作者和通信专家的工作尤为重要

自俄罗斯发动全面入侵以来，这一专业群体对乌克兰的重要性显著提升。记者和编辑部及时向公民通报战事进展、炮击后果、空中威胁以及国家的重要决策。

与此同时，能否给亲人打电话、使用互联网和政府在线服务、接收通知以及紧急服务部门的呼叫，都取决于电信网络能否稳定运行。

许多专业人员都在危险的环境中履行职责。记者们在俄罗斯袭击地点附近工作，而工程师和技术团队则在修复受损的通信线路和设备。

因此，11月16日的行业节日正是向所有那些每天为乌克兰人提供信息、帮助国家保持通信畅通的人士致谢的良机。

广播、电视和通信工作者节的散文祝贺词

版本1

祝贺所有广播、电视和通信工作者职业节快乐！祝愿大家身体健康、精力充沛、事业发展、再创佳绩。愿你们的辛勤工作始终得到应有的认可，愿荧屏上和生活中只回荡着好消息！

版本 2

祝贺广播、电视和通信工作者节！ 祝愿大家始终保持成功势头，找到恰当的措辞和正确的解决方案。愿工作中充满更多有趣的项目、感恩的听众和观众，家中则充满温馨、爱与安宁。

选项 3

向那些帮助人们相互倾听、相互看见、相互理解的同仁们致以职业节日的祝贺！愿设备运行顺畅无阻，信号始终清晰，每个工作日都充满乐趣。祝愿大家平安、安康、充满灵感，并实现所有愿景！

诗歌祝贺

方案1

愿广播传递好消息，

通信将所有家庭紧密相连。

愿工作顺利，

生活幸福，关怀满满。

祝您健康、和平、温暖，

愿命运慷慨相待！

版本 2

愿电波充满灵感，

愿每一天都过得充实。

愿技术永不失灵，

愿成功如影随形。

祝愿你们充满喜悦与美好，

愿命运慷慨地赐予你们美好的每一天！

版本 3

你们是新闻之声，也是可靠的纽带，

日复一日为人们架起沟通的桥梁。

愿你们的工作赢得尊重与认可，

家中充满爱与浪漫。

愿和平降临每个家庭，

愿每一天都充满光明、幸福与欢笑！

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