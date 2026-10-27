乌克兰文字与语言日：全面战争爆发后，乌克兰语的作用发生了怎样的变化

10月27日，乌克兰庆祝“乌克兰文字与语言日”。在全面战争的这些年里，乌克兰语在日常交流、教育、媒体和数字空间中的存在感日益增强。 与此同时，语言习惯的转变并不均衡：虽然社交媒体上的乌克兰语内容日益增多，但在家庭交流及部分地区，向官方语言的过渡仍处于渐进阶段。

互联网已成为这些变化的主要驱动力之一。乌克兰语视频、博客、播客、在线媒体和教育资料共同构成了一个环境，人们可以在其中使用母语获取信息、学习和娱乐。 与此同时，数字平台和人工智能的发展也提出了新的问题：乌克兰语在搜索引擎中的呈现程度如何？语言模型对其处理的质量如何？以及为什么搜索结果有时与查询语言不符？

乌克兰国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡娅近日也提到了谷歌俄语搜索结果的问题。她表示，已就搜索引擎在处理乌克兰语查询时显示俄语结果的情况，向该公司总部发出了正式申诉。

UA.News将为您解析：为何10月27日被定为“乌克兰文字与语言日”，2022年后乌克兰人的语言习惯发生了哪些变化，以及乌克兰语在数字空间中占据着怎样的地位。

为何将“乌克兰文字与语言日”定在10月27日

乌克兰文字与语言日设立于1997年。最初定于11月9日——即纪念圣尼斯特尔·编年史家的日子，他传统上被视为乌克兰土地上古代文字传统发展的奠基人。

2023年，随着乌克兰东正教会和乌克兰希腊天主教会改用新儒略历，该纪念日被调整至10月27日。这一节日旨在引起人们对乌克兰文字、文学及国家语言发展的关注。 该节日同时也让人铭记历史背景：乌克兰文化长期在种种限制下发展，而在教育、出版及公共生活中使用乌克兰语，曾多次成为政治压力的对象。

这一天最著名的传统之一是“全乌克兰民族团结广播听写活动”。该活动由乌克兰广播电台团队于2000年发起。自那时起，该活动已发展成为一项大规模盛事，吸引了乌克兰各地及海外民众的广泛参与。

2026年，广播听写活动于10月27日11:00举行。 题为《永无止境的信》的文本由作家兼俄乌战争老兵阿图尔·德龙创作。乌克兰语和文学教师阿图尔·普罗伊达科夫以及歌手兼志愿者达莎·阿斯塔菲耶娃共同朗读了这篇文本。

全面战争如何改变了乌克兰人的语言习惯

自俄罗斯发动全面入侵以来，语言问题获得了新的社会意义。对于部分乌克兰人而言，转向官方语言成为了一种与俄罗斯文化空间保持距离、维护乌克兰身份认同，并在日常生活中更系统地使用该语言的方式。

社会学研究也证实了这些变化。2025年2月至3月，基辅国际社会学研究所开展了一项全乌克兰范围的调查，共有1029名居住在政府控制区内的乌克兰成年公民参与了此次调查。 调查结果显示，63%的受访者表示在家中使用乌克兰语交流，13%使用俄语，另有19%的受访者两种语言的使用频率大致相当。

相比之下，2020年有52%的受访者将乌克兰语作为家庭主要交流语言，而选择俄语的占25%。 由此可见，五年间，主要在家中使用乌克兰语交流的人群比例上升了11个百分点，而使用俄语的人群比例则下降了12个百分点。

不过，这些数据并不意味着所有地区向乌克兰语的过渡都以相同的速度进行。根据同一项调查，在该国西部地区，家中使用乌克兰语交流的人口比例仍维持在85%。 在中部地区，这一比例从2020年的62%上升至2025年的68%。在南部地区，该比例从22%上升至39%，而在东部地区则从17%上升至29%。

语言习惯的变化不仅源于个人决定，还受到家庭环境、工作、教育、媒体消费以及交流环境的影响。 部分人正逐步转向使用乌克兰语：起初在工作或公共场合使用，随后在与亲友的交谈中也开始使用。

因此，区分对乌克兰语的态度与实际语言使用情况至关重要。 一个人可能支持乌克兰语作为国家语言的地位，消费乌克兰语内容，但同时在家中仍继续使用俄语交流。不同领域的变化速度各不相同，而社会学研究则使我们能够追踪这种动态变化。

社交媒体上的乌克兰语：研究揭示了什么

近年来最显著的变化之一，是社交媒体上乌克兰语内容的增加。在视频、娱乐节目、博客、播客、科技评测、教育项目以及游戏直播中，乌克兰语出现的频率越来越高。

根据内容分析中心2025年12月发布的研究结果，在社交媒体的整体帖子中，乌克兰语的使用量已超过俄语。 该研究涵盖了Facebook、X、YouTube、TikTok等平台，其中乌克兰语占比70%，俄语占比30%。而一年前，这一比例为56%对44%。

为进行分析，研究人员收集了约130万条帖子，这些帖子发布于2025年9月15日至10月14日期间，且发布者在个人资料中将乌克兰或乌克兰各地区标注为所在位置。 研究人员根据乌克兰语和俄语特有词汇的使用频率来确定语言比例。

视频平台上的变化尤为显著。研究数据显示，YouTube上乌克兰语内容的占比已达到62%。 在TikTok上，这一比例为76%，而2024年仅为47%。这表明，乌克兰语不仅在新闻和教育内容中使用日益频繁，在年轻受众消费的娱乐内容中也越来越活跃。

研究人员还发现了各地区之间的差异。 在五个西部州，乌克兰语帖子的占比至少达到97%。在基辅，这一比例上升至77%。与此同时，在敖德萨州的研究样本中，乌克兰语帖子占44%，俄语帖子占56%。

乌克兰语帖子数量的增长具有多重重要意义。首先，用户获得了更多通过乌克兰语获取信息和娱乐的机会。其次，内容创作者能够围绕国家语言发展自己的项目并培养受众群体。

第三，社交媒体影响着年轻人的语言习惯：当热门博主、音乐、幽默内容、游戏直播和学习资料都以乌克兰语呈现时，乌克兰语便不仅成为学习或官方沟通的语言，更自然地融入了日常休闲生活。

语言事务专员就俄语搜索结果向谷歌提出交涉

乌克兰语在数字空间中的存在问题已超出了社交媒体的范畴。 2026年10月，国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡表示，她已就谷歌搜索引擎在用户使用乌克兰语进行搜索时却显示俄语结果的情况，向谷歌总部提出申诉。

据该专员称，乌克兰军人及退伍军人曾就这一问题提出关注。他们反映，用户用乌克兰语输入搜索词后，却会收到俄语网页。 伊万诺夫斯卡指出，可能的原因之一是用户的地理位置，搜索算法会将这一因素纳入考量。

出现俄语搜索结果并不一定意味着搜索引擎忽略了查询语言。搜索结果可能受到内容可用性、相关性、用户设置、地区以及搜索算法所考虑的其他信号的影响。

然而，这位监察专员的申诉引发了一个更广泛的问题：用乌克兰语搜索信息的人，是否有足够的机会获得以该语言呈现的优质答案。

这不仅从便利性的角度来看很重要。搜索引擎是获取信息、学习资料、公共服务和新闻的主要途径之一。 如果乌克兰语网页的呈现不足，或者在可见度上逊于其他语言的内容，用户可能会更频繁地转向俄语来源，即使他们是有意识地用乌克兰语进行搜索的。

乌克兰为何需要国家乌克兰语电子词汇表

奥莱娜·伊万诺夫斯卡将创建乌克兰语国家电子词汇表视为另一项战略重点。 据她介绍，该资源应涵盖各种词形和方言，并可用于提升大型语言模型的训练质量，这些模型是现代人工智能系统的基础。

词汇库是一种结构化的语言资源，有助于对词汇、词义以及概念间的关联进行系统化整理。对于数字工具而言，此类数据在文本分析、信息检索、语音识别以及语言模型构建过程中都大有裨益。

乌克兰语具有独特的语法特征、词形变化、习语、方言及文化语境。因此，人工智能要高质量地处理乌克兰语，不仅需要具备生成语法正确的句子能力。 系统必须理解特定语境中词语的含义，区分正式语体与口语体，正确处理乌克兰语人名和地名，且不能机械地照搬其他语言的句式结构。

数字数据的不均衡性仍然是一个问题。如果某种语言在训练语料库中的代表性低于其他语言，模型在处理其罕见词汇、方言或专业术语时可能会表现不佳。 与此同时，模型质量还取决于具体工具、训练材料的规模与质量，以及使用方式。

乌克兰语在技术领域的应用发展需要政府机构、科研人员、语言学家、开发人员和媒体的通力合作。 不仅词典和词库至关重要，开放的语言语料库、高质量的数据集、文本校对工具以及乌克兰语语音识别资源同样不可或缺。

与此同时，人工智能也开辟了新的可能性。它可以帮助编辑文本、生成字幕、识别语音、翻译材料，并使数字内容更易于获取。 然而，自动系统并不总能准确传达内容，因此重要文本仍需经过审核和编辑。

乌克兰语在数字空间的存在为何重要

数字空间早已不再仅仅是交流的场所。人们在这里学习、工作、获取公共服务、购买商品、搜索信息并与技术互动。因此，提供这些功能的语言会影响用户的日常体验。

网站、应用程序或在线服务的乌克兰语版本，绝不仅仅是菜单的翻译。关键在于用户能够用官方语言完整地执行所需操作、接收清晰的提示、查找信息并联系客服。

乌克兰法律对各领域使用官方语言作出了规定，特别是在企业的网络平台和客户服务方面。然而，仅提供乌克兰语版本并不能保证用户体验的质量。 翻译可能不完整，说明可能过时，而自动生成的消息可能包含错误或语法不自然。对于复杂的服务而言，不仅需要翻译界面，还需调整术语、上下文以及交互逻辑。

信息在搜索引擎中的可访问性同样重要。 如果乌克兰语内容能定期发布、结构合理且能满足用户需求，那么被搜索到的可能性就更大。这适用于新闻、教育资料、操作指南、评测、科普文章以及专业资源。

此类内容的质量直接决定了用户能否用乌克兰语找到具体问题的答案、理解相关技术，或获得所需的服务。如果信息匮乏，用户可能会转而使用其他语言，即使他们在日常生活中更倾向于使用乌克兰语。

仍面临的语言挑战

尽管乌克兰语在公共和数字空间中的存在感日益增强，但变革的速度并不均衡。 在不同的地区、家庭和职业环境中，语言使用习惯仍存在差异。部分人在正式场合使用乌克兰语，但在私人交流中却会切换回其他语言。

另一个挑战是，如何为不同受众提供高质量的内容。乌克兰语不仅需要新闻和官方公告，还需涵盖现代文学作品、科学解说、专业课程、娱乐项目、儿童读物以及专业资源。 选择越丰富，人们就越容易在生活的各个领域使用官方语言。

语言质量问题值得特别关注。出版物数量的增长并不总是伴随着恰当的编辑工作。 自动翻译、生搬硬套、错误以及术语使用不当等现象可能会迅速传播，尤其是在社交媒体上。这使得人们迫切需要通俗易懂的词典、编辑工具、语言咨询以及高质量的教育资源。

与此同时，对乌克兰语的支持并不局限于纠正错误或形式上遵守规范。 重要的是，人们能够轻松找到所需资料、获得服务、学习并使用乌克兰语进行交流，且不面临额外障碍。正是这种实际的可及性，决定了该语言在当代社会中能发挥多大的作用。

乌克兰语的未来发展

乌克兰文字与语言日不仅让人铭记历史，更提醒人们日常使用乌克兰语的重要性。在全面战争的这些年里，乌克兰语在许多领域巩固了其地位，而社交媒体和数字平台已成为其传播的重要阵地。 与此同时，语言习惯正在逐步改变，而乌克兰语在互联网上的存在则取决于持续产出高质量内容。

下一阶段的目标可能不仅是增加乌克兰语出版物的数量，更是拓展国家语言所能覆盖的主题和形式。这涉及教育、科学、技术、专业沟通以及人工智能工具等领域。

一个重要的衡量标准是，人们能够多轻松地用乌克兰语获取所需信息、使用数字服务以及与新技术互动。 毕竟，一种语言在当今世界能否真正立足，不仅取决于其正式地位，更取决于人们能否在日常生活中——无论是在家中、工作中、学习中还是在数字空间中——灵活运用它。

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