2025年，乌克兰共提交了2861份涉及加密货币的申报表。这一数字比上年增长了16%。

提交加密资产申报表最多的群体是国家警察、检察院的工作人员以及乌克兰武装部队的军人。

在最高拉达的391名议员中，有16人在申报中列出了加密货币，占比约4%。

在议员中，申报加密货币资产最多的当属议会环境政策与自然资源利用委员会主席奥列格·邦达连科。他申报了80枚比特币，估算价值约为2.23亿格里夫纳。

与此同时，一位创纪录的议员仅在比特币方面的申报金额就高达2.788亿格里夫纳。

涉及加密货币的申报文件中，超过四分之一来自基辅——共计820份。

按此类申报数量排序，后续地区分别为：

基辅州——277份；

第聂伯罗彼得罗夫斯克州——215份；

哈尔科夫州——200份；

利沃夫州——174份。

另据指出，根据统一国家登记册的数据，2026年前十个月，乌克兰女性新注册了近14.85万家个体工商户。

这些数据由Opendatabot发布，并援引了《统一国家申报登记册》的信息。

乌克兰最高拉达反腐败政策委员会已批准了总统提出的相应法案。11月24日，议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克通报了这一消息。

乌克兰最高拉达以287票通过了由总统弗拉基米尔·泽连斯基发起的第16220号法案草案，该法案修改了战时特定类别军人申报财产和收入的程序。

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