2026年12月，乌克兰将庆祝一系列国家、军事、职业、国际和宗教节日。 其中包括乌克兰武装部队日、陆军日、圣尼古拉日、能源工作者日以及圣诞节。此外，本月还将向参与切尔诺贝利核电站事故善后工作的人员致敬。

乌克兰人将在12月31日（星期四）深夜至1月1日（星期五）凌晨迎接2027年的到来。

我还可以为关于2026年12月节日的报道制作主题插图。

12月没有额外的法定休息日。由于战时状态的实施，《劳动法典》中关于节假日和非工作日的规定不适用。

工作日与休息日日历

2026年12月共有31个日历日。按照标准的五天工作周计算，乌克兰人将有23个工作日和8个休息日。

工作日：1月1日至4日、7日至11日、14日至18日、21日至25日以及28日至31日（共23个工作日）。

休息日：12月5日至6日、12日至13日、19日至20日以及26日至27日（共8个休息日）。

根据乌克兰《关于战时劳动关系组织法》，节假日并不构成必须给予额外休息日或调整工作日安排的依据。

今年12月25日的圣诞节恰逢星期五。在正常情况下，根据《乌克兰劳动法典》第73条，该日属于节假日且为休息日。但在战时状态期间，该规定不适用。

年末最后一天——12月31日——恰逢周四，按标准工作安排也将照常工作。雇主可自行安排额外休息日。

12月，乌克兰将举行一系列节日庆典，以表彰那些为捍卫国家独立、主权和领土完整而执行任务的军人。

12月4日——火箭军和炮兵日；

12月6日——乌克兰武装部队日；

12月12日——乌克兰武装力量陆军日。

本月最重要的国家纪念日之一是乌克兰武装部队日。该节日设立是为了纪念乌克兰最高拉达于1991年12月6日通过《乌克兰武装部队法》。

在12月的日历中，与乌克兰国家建设、公民权利以及向参与消除技术性灾难的人员致敬相关的日期占据着特殊地位：

12月1日——全乌克兰就乌克兰宣布独立举行全民公投的周年纪念日；

12月10日——人权日；

12月14日——纪念切尔诺贝利核电站事故善后处理人员日；

12月25日——圣诞节。

12月的行业节日

在一年中的最后一个月，检察院、统计部门、地方政府、司法系统、能源及外交领域的从业人员将庆祝各自的职业节日。

12月1日——检察机关工作人员日；

12月5日——统计工作者日；

12月7日——地方自治日；

12月15日——法院工作人员日；

12月17日——国家执行服务人员日；

12月19日——律师节；

12月22日——能源工作者日及乌克兰外交服务人员日；

12月24日——乌克兰档案机构工作人员日；

12月29日——乌克兰国防部及乌克兰武装部队信息与媒体机构日

12月的国际纪念日

12月还纪念一系列国际纪念日，内容涉及人权保护、志愿服务、卫生保健、反腐败以及国际合作的发展。

12月1日——世界艾滋病日；

12月2日——国际废除奴隶制日；

12月3日——国际残疾人日；

12月5日——国际志愿者日和世界土壤日；

12月7日——国际民用航空日；

12月9日——国际反腐败日和国际种族灭绝罪受害者纪念日；

12月10日——人权日；

12月11日——国际山岳日；

12月12日——全民医疗保健覆盖国际日；

12月18日——国际移民日；

12月20日——国际人民团结日；

12月27日——国际防疫准备日。

此外，乌克兰传统上在12月的第二个星期日庆祝慈善日。2026年，这一日期为12月13日。