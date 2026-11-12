国家安全政策部门将对乌克兰东正教会（莫斯科牧首区）切尔卡瑟教区与俄罗斯东正教会的联系进行调查

11月13日，乌克兰民族政策与良心自由国家服务局的研究小组将开始对乌克兰东正教会（莫斯科牧首区）切尔卡瑟教区管理处进行核查。 专家们将调查该教区是否存在与在乌克兰被禁止活动的外国宗教组织有隶属关系的迹象。

“该决定是根据乌克兰民族政策与良心自由国家服务局（DES）的命令作出的，旨在执行《关于良心自由和宗教组织》法律的要求，以及关于调查宗教组织是否与在乌克兰被禁止活动的外国宗教组织存在关联的程序”， ——该局在公告中表示。

国家民族政策局强调，该部门完全在现行法律框架内行事，并尊重宗教自由。

2025年5月9日，内阁批准了关于调查宗教组织是否存在与在乌克兰被禁止活动的外国宗教机构存在关联迹象的程序。 此外，政府还制定了审查程序，用于确认宗教组织是否被利用来宣传“俄罗斯世界”意识形态。

2025年7月，国家民族政策与良心自由局宣布，已发现乌克兰东正教会（莫斯科牧首区）与俄罗斯东正教会（RPC）存在关联的迹象，而该教会在乌克兰的活动是被禁止的。 与此同时，该部门批准了属于乌克兰东正教会（莫斯科牧首区）结构或与其有关联的宗教组织名单。

2025年8月27日，国家民族政策局认定乌克兰东正教会（莫斯科牧首区）与俄罗斯东正教会存在关联。

2025年10月底，该部门发现科雷茨修道院（莫斯科牧首区）与俄罗斯东正教会有关联的迹象。

2026年5月，国家民族政策局认定乌克兰东正教会（莫斯科牧首区）下属的“戈洛西耶夫斯卡隐修院”与俄罗斯东正教会存在关联。

2026年7月22日，该局通报称发现波恰伊夫修道院与俄罗斯东正教会有关联的迹象。

2026年10月中旬，国家民族政策局认定乌克兰东正教会（莫斯科派）的扎波罗热教区与俄罗斯东正教会存在关联。

10月底，该局还发现乌克兰东正教会（莫斯科牧首区）巴尔特教区管理机构与俄罗斯东正教会有关联的迹象。

乌克兰民族政策与良心自由国家局的研究小组通报了这一情况。

此前，乌克兰民族政策与良心自由国家局已认定，乌克兰东正教会莫斯科牧首区下属的扎波罗热教区管理机构与俄罗斯东正教会存在关联，而该教会在乌克兰的活动是被禁止的。 乌克兰国家民族政策局通报了这一消息。

在特尔诺皮尔州，经济法院支持了检察院的诉讼请求，裁定将斯塔里·波恰伊夫村的波克罗夫斯基教堂归还国家所有。该教堂是国家级建筑文物。

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