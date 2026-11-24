在近五年的全面战争期间，乌克兰第二次世界大战国家历史博物馆馆长尤里·萨夫丘克在国外共逗留了约286天。 这引发了社会活动人士对部分公务出差合理性的质疑，其中一些出差的时长远超原定活动安排的时间。

此外，关于出差经费、报销记录、馆长在美国讲学获得的个人讲演费，以及一名博物馆员工赴瑞典出差后未归等问题，也引发了质疑。

RBC-乌克兰分析了相关文件、博物馆及萨夫丘克本人的立场，以及相关法律要求，以查明这些海外出差是否合理，以及在战争期间公共资金的使用是否得到了妥善监管。

据非政府组织“єЗАКОН”及博物馆方面的数据，2022年至2026年间，尤里·萨夫丘克在28至29次出差中访问了16个国家，在乌克兰境外共停留约286天。

博物馆方面解释称，此类出差是该机构积极开展国际活动的体现。在全面战争期间，乌克兰第二次世界大战历史国家博物馆已成为文化外交以及记录当前俄乌战争的重要平台之一。

这项工作包括在国外组织展览、与外国机构合作以及收集关于俄罗斯侵略的证词。

根据博物馆的官方记录，在此期间，60名员工共进行了212次出差，总计1860天。 他们在大洲上组织了26场展览，其中11场由萨夫丘克担任策展人；举办了20场讲座；参与了51场论坛；并建立了63项机构合作伙伴关系。

然而，团队的总体工作数据并不能消除人们对其馆长本人行程安排的质疑。具体而言，活动人士希望查明，为何他的一些出差时间远长于主要活动，以及在国外额外停留的这些天带来了哪些具体成果。

该民间组织在致媒体的声明中提到了这些出差行程，据其称，相关费用由博物馆承担。该机构在回应查询时提供了关于全体员工的总体统计数据。

数据显示，212次出差中有211次由接待方承担费用，部分费用由博物馆分担。在24次出差中，该机构部分承担了交通费用。其中两次涉及馆长本人。

据该机构称，完全由博物馆出资的出差仅有一项——即萨夫丘克于2023年赴伦敦领取博物馆与遗产奖（Museums + Heritage Awards）评审团特别奖的行程。

因此，馆长的海外出差并非全部由博物馆承担费用。与此同时，总体统计数据无法确定每项出差的具体资助方及其资助额度。

在个别情况下，质疑不仅涉及费用，还涉及在国外的停留时间。

其中一例便是2023年5月3日至15日赴英国的出差。此次出行的官方目的是与英国博物馆交流经验、建立联系并通报俄罗斯的侵略行为。

文化部的信函中还提到，为博物馆的技术升级筹集慈善援助和投资。

根据请愿书起草人分析的文件显示，邀请函是专门发给萨夫丘克本人的，而主要活动于5月10日举行。因此，有文件证明其参与该活动的时长仅占十三天出差行程中的一天。

在博物馆5月份的报告中，请愿书作者未发现有关筹集援助或投资的信息。他们估算此次行程费用为106 072格里夫纳，并声称该费用由博物馆经费支付。

该机构在说明中表示，2023年由其全额资助的唯一一次馆长赴伦敦出差，是与领取Museums + Heritage Awards奖项有关。 从提供的材料中，尚不完全清楚该记录与请愿书中提到的5月3日至15日的行程有何关联。

因此，问题依然存在：萨夫丘克在英国的其余十二天里究竟在做什么，这次出差的这一部分本应带来什么成果？

另一次长期出差发生在2023年10月31日至11月14日，目的地为意大利和波兰。其官方目的是就乌克兰文化遗产保护与修复领域的合作举行会谈。

根据请愿书作者收到的文件，意大利核物理研究所发出的邀请函是专门致萨夫丘克本人的。此外，在提供的材料中也没有机构间合作协议。

在博物馆11月的报告中，请愿书的发起人未发现此次出访的具体成果。馆长发出个人邀请是国际交流中的惯常做法，且法律并未要求每次出差前都必须签订单独的协议。

然而，活动人士希望弄清楚：这两周内究竟取得了哪些成果？馆长会见了哪些人？双方达成了哪些协议？这些接触是否转化为具体的博物馆项目？在现有文件中，这些问题均未得到详细解答。

2024年4月29日至5月6日赴葡萄牙的行程同样引发诸多疑问。萨夫丘克在波尔蒂芒市逗留了八天。 官方目的是参加2024年欧洲年度博物馆奖会议，交流经验并建立与葡萄牙文化机构的合作关系。

根据请愿书起草者分析的会议日程，馆长的发言原定于5月3日14:20至15:20进行。他本应与其他博物馆的代表一起参加小组讨论。

在博物馆5月份的报告中，请愿书的起草人同样未发现此次出差的具体成果，也未发现与葡萄牙机构达成协议的相关信息。

不过，会议可能并非此次出差的唯一目的，因为期间可能还举行了其他会晤。然而，本编辑部掌握的文件中并未提及其他活动或谈判。

活动人士质疑：为何参加一场仅持续一小时的小组讨论竟需要八天时间，此次出差又带来了哪些额外成果？

萨夫丘克于2026年3月2日至16日赴美国、挪威和荷兰的出差行程尤其引人关注。 此次出差的官方目的是在俄亥俄州牛津市的迈阿密大学为教师和学生做一场讲座。

邀请函是专门发给萨夫丘克本人的，该大学向他提供了1000美元的讲演费。博物馆证实，馆长因举办题为“战争中的战争博物馆”的公开讲座而获得了这笔款项。

在提供给RBC-乌克兰的说明中，该博物馆还表示，2022年至2026年间，共有11名员工因公开活动获得讲演费，总额超过6200美元。 萨夫丘克获得过一次此类付款——1000美元。按讲演费总额计算，他在该机构员工中排名第三。

然而，该民间组织指出，在2026年3月23日的出差报告中，萨夫丘克虽将该讲座列为代表博物馆的演讲，却未提及所获报酬。

这引发了一个疑问：馆长是以国家机构负责人的身份，还是以私人讲师的身份进行演讲的？

“如果讲座是公务任务的一部分，为何讲演费由馆长个人收取，而非归博物馆所有？如果这是他的私人讲学活动，为何将此次出行登记为公务出差？”公民活动人士提出质疑。

需要注意的是，讲座酬金与差旅费用是两个不同的问题。博物馆并未透露其是否全额资助了此次差旅。然而，个人酬金的处理方式至关重要，因为这将决定是否会引发利益冲突及收入申报方面的问题。

另有一则关于2024年1月赴瑞典出差的事件。 当时，博物馆派出了四名员工前往斯德哥尔摩，在瑞典陆军博物馆组织并布展“十字路口：瑞典——乌克兰（1000年）”展览。

其中包括信息技术部主任安德烈·阿尔捷缅科。博物馆方面解释称，他的参与对于展览的技术和多媒体部分的筹备工作是必要的。

与此同时，请愿书作者所引用的瑞典国家军事历史博物馆2023年12月29日的邀请函，实际上是针对四名负责将博物馆藏品从基辅运往斯德哥尔摩的工作人员的。

因此引发了一个疑问：为何恰恰是IT专家被安排参与展品护送工作，以及其出境手续是如何办理的。

在回复询问时，博物馆证实，安德烈·阿尔捷缅科于2024年1月22日出差结束后未返回乌克兰。该机构还表示已将此事通报给文化部。

博物馆是否进行了内部调查？是否查明了该员工未归的原因以及作为其出境依据的文件？在说明中，博物馆仅通报了未归这一事实及已向部里通报的情况，但未描述后续措施。

仅就数百天的境外停留而言，本身并不构成违规。正如“普里霍德科与合伙人”律师事务所律师安娜·萨利延科所解释的，法律并未规定国家博物馆馆长出差天数的年度总限额。

60天的限制仅适用于单次出差。另一项限制——每年60天——适用于国家公务员。然而，国家机构的馆长并不属于这一类别。

但这并不意味着出差时长完全无关紧要。

内阁第710号决议要求节约使用国家资金，减少出差人员数量及其在国外的停留时间。第698号决议建议将预算机构负责人的出国出差次数降至最低，并对其成果进行监督。

馆长的个人邀请可作为公务出差的依据。法律并未要求博物馆与接待方必须签署备忘录或合同。

关键在于，该组织须从事相关领域的工作，且此次出差须与博物馆的活动有关。

然而，如果馆长是以私人身份受邀——例如，收取讲课费进行讲座或作为独立专家发表演讲——这便不再属于博物馆的公务范畴。

安娜·萨利恩科认为，将此类行程登记为公务出差是不恰当的。

关于出差的命令由馆长本人签署。但这并不意味着他总能自主决定出国事宜。

根据第710号决议的一般规定，国家机构工作人员的此类出行须征得该机构所属主管部门的同意。对于国家博物馆而言，该主管部门即文化部。

不过，根据出差资金来源的不同，也存在例外情况。

如果差旅费用完全由接待方承担，或者资金来源于赠款、国际技术援助或慈善捐款，则无需批准。

对于国家级文化机构，还有一项例外：如果差旅费用由专项基金或自有收入支付，且与国际文化合作有关，则无需报批。

因此，要判断馆长是否需要就具体出差向部委报备，首先必须确定其资金来源。

国家博物馆馆长收取酬金并不存在普遍禁令。问题可能出现在：当其因作为机构负责人所从事的工作而个人收取报酬时，而该工作本已通过工资形式获得报酬。

在此情况下，可能会引发利益冲突以及是否遵守收受礼品限制规定的问题。

该律师提出了处理此类付款的两种方案。

如果讲座属于博物馆工作范畴，讲演费可根据合同转入该机构账户。如果确实是私人讲座或创作活动，馆长可以以自然人身份收取报酬，但必须在非工作时间完成相关工作。

在后一种情况下，必须申报该笔境外收入，缴纳相应税款，并在国家反腐败局（NAZK）的年度申报表中予以注明。

这一问题也涉及萨夫丘克赴美之行，他为此获得了1000美元。如果讲座属于公务任务的一部分，就会产生疑问：为何款项由馆长个人收取，而非由博物馆收取？如果这是私人工作——为何将其登记为公务差旅？

如果审查或调查证实在组织或支付差旅费过程中存在违规行为，责任后果可能各不相同——从诫勉到解雇，甚至可能面临刑事诉讼。

根据劳动法，可对员工予以谴责或解雇。对于国家机关负责人，法律规定了单独的解雇事由——一次性严重违反劳动职责（《劳动法典》第41条第1款第1项）。

此外，也可依据合同本身规定的理由解除与院长的合同（《劳动法典》第36条第1款第8项）。

如果因公职人员的行为导致国家遭受财产损失，可根据《劳动法典》第130条向责任人追偿。例如，如果查明某次旅行虽以机构经费支付，但实际上并非出于公务目的。

国家审计署负责监督国家资金的节约使用，特别是差旅费用的支出。该机构可核查费用的合理性及相关证明文件的完整性。

此外还规定了行政责任。特别是，若存在无凭证的预算支付或资金挪作他用等情况，将承担行政责任（《行政违法法典》第164-12条）。

若涉及个人酬金，可能会核查是否存在利益冲突（《行政违法法典》第172-7条）， 违反关于礼品的限制规定（《乌克兰行政违法法典》第172-5条）或财务控制要求，特别是收入申报（《乌克兰行政违法法典》第172-6条）。

若存在更严重的违规行为，可能面临刑事责任。例如，《乌克兰刑法典》第191条涉及利用职务之便侵占或挪用财产的行为。 就差旅而言，这尤其指将私人旅行费用以公务名义由单位报销的情况。

根据具体情况，还可能适用以下条款：

大规模挪用预算资金（《乌克兰刑法典》第210条）；

滥用职权或滥用职务（第364条）；

职务伪造文件（第366条）；

职务疏忽（第367条）；

收受不正当利益（第368条）。

在此案中，非政府组织“єЗАКОН”表示已向执法部门报案。 据该组织称，国家警察局正在依据《乌克兰刑法典》第191条第4款，对可能存在的侵占或挪用财产行为展开调查。但截至本文发布时，本编辑部尚未收到国家警察局对此信息的确认。

目前尚处于庭前调查阶段，并非已认定该主任有罪。

此外，活动人士还质疑在该主任赴瑞典出差期间，可能存在将其非法带出境的情况。 如果调查证实，安德烈·阿尔捷缅科的此次行程是为了非法出境而安排的，且萨夫丘克明知故犯地协助了他，那么该董事的行为可能因涉嫌违反《乌克兰刑法典》第332条而受到调查。

要作出此类法律定性，调查必须查明该负责人在组织员工非法越境方面存在主观参与。

员工从出差返回后，须凭车票、住宿发票及其他文件核实费用。法律未规定出差结果报告的统一强制格式。

同时，政府建议提交包含结论及实际费用证明的书面报告。成果可包括达成的协议、联合展览、移交的展品或筹集到的资金。

因此，法律并未限制博物馆馆长在国外停留的总天数。但每次出差都必须与机构的工作相关，并按规定办理手续且有充分理由。 只有审查机构或法院才能对萨夫丘克的具体出差行程作出最终的法律评估。

乌克兰二战历史国家博物馆在全面战争期间，对于保存历史记忆和为乌克兰进行国际倡导发挥着重要作用。 该馆的国际活动取得了具体成果：在四大洲举办展览、建立合作伙伴关系、举办讲座以及在海外展示乌克兰历史。

与此同时，关于个别出差的信息仍存在疑问，包括出差时长、行程安排及成果。为何某些行程的持续时间远超主要活动？其他日子里进行了哪些会晤，又达成了哪些协议？ 在美国的个人讲座酬金是如何处理的？当一名员工出差未归后，除向主管部门通报外，博物馆还采取了哪些措施？

在接受RBC-乌克兰采访时，博物馆馆长尤里·萨夫丘克将外界对其出差行程的关注称为针对他的蓄意抹黑运动。

然而，所涉及的问题不仅关乎馆长个人，更关乎公众对这一重要国家机构的信任以及管理原则：管理层如何规划出差、如何汇报出差情况，以及如何解释公共资金的使用情况。

公务出差的透明度是所有国家机构都应承担的问责问题。其负责人必须说明出国出差的必要性、时长、资金来源及成果。 仅提供关于国际活动的概括性报告是不够的——社会有权了解公共资金的使用情况。

需要指出的是，10月30日，乌克兰国家边防局驳斥了关于前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科据称接到来自基辅的电话后出境的消息。 乌克兰国家边防局表示，他于9月依法出境，并持有公务出差证明文件。报道中所提到的电话通知属于标准的信息通报程序，而非出境许可。

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