基辅佩切尔斯基区法院在涉及“特别巨额”逃税的案件中，免除了“乌克兰交通桥梁”有限责任公司总经理伊琳娜·菲利亚耶娃的刑事责任。 据调查方称，涉案未申报税款总额超过2350万格里夫纳。在赔偿给国家造成的损失后，该刑事案件因不构成刑事责任的理由被撤销。

菲利亚耶娃曾被怀疑违反《乌克兰刑法典》第212条第3款，涉嫌逃税。

“乌克兰交通桥梁”有限责任公司从事桥梁和隧道建设业务。 相关业务类型在《乌克兰经济活动分类》（KVED）中归类为42.13。自2021年10月1日起，伊琳娜·菲利亚耶娃担任总经理一职，并作为该企业的负责人。

2021年至2025年间，该公司为尼古拉耶夫州基础设施恢复与发展局承接了多项工程。 其中包括公路和桥梁的大修、燃料与能源领域关键基础设施的保护以及设计工作。

合同总额超过13.6亿格里夫纳，其中增值税超过2.27亿格里夫纳。

2025年8月，该公司在“Globus”商业银行的账户中收到了1.41亿格里夫纳的预算资金，其中包含增值税。

2025年9月18日，伊琳娜·菲利亚耶娃向负责大型纳税人工作的国家税务局中央跨地区管理局提交了8月份的增值税申报表。

据调查方称，该申报表未如实反映相关收入，且未申报2350万格里夫纳的税款。 据检方称，此举导致国家预算收入损失数额特别巨大——超过7000个公民免税收入最低标准。

6月23日，基辅市检察院检察官向法院提交申请，请求依据《乌克兰刑法典》第212条第4款免除伊琳娜·菲利亚耶娃的刑事责任。

该条款规定，在满足相应条件的情况下，如果当事人在被追究责任前已缴纳税款并赔偿了因逾期未缴税款而给国家造成的损失，则可免除其刑事责任。

在庭审中，菲利亚耶娃完全承认了本案的事实情况及其法律定性。她解释称，自己自2019年起担任董事，违规行为系因疏忽所致——据她所述，她在提交申报表前未进行核查。

菲利亚耶娃表示已深感悔过，并保证此类情况不会再发生。其辩护律师证实，在收到嫌疑通知之前，所有造成的损失均已赔偿完毕。

法院查明，“乌克兰交通桥梁”有限责任公司已缴纳2352万格里夫纳的增值税。 这一点得到了股份公司“KB‘Globus’”和股份银行“Pivdenny”于2026年1月5日和16日出具的付款指令的证实。

此外，截至2026年9月14日，该公司没有税务欠款。

最终，法官批准了检察官的动议，免除了伊琳娜·菲利亚耶娃的刑事责任，并终止了该刑事诉讼。

“乌克兰交通桥梁”有限责任公司于2006年在基辅注册成立。该企业的注册资本为890万格里夫纳。创始人登记为伊琳娜·卡尔纳科娃，总经理为伊琳娜·菲利亚耶娃。

此前，该公司归尼古拉·卡尔纳科夫所有，由伊戈尔·卡尔纳科夫负责管理。在迁至首都之前，他们曾在顿涅茨克的同一地址注册。

2018年，伊戈尔·卡尔纳科夫曾是“阿尔特科姆”道路建设有限责任公司（隶属于顿涅茨克商人亚历山大·蒂斯伦科旗下的“阿尔特科姆”商业集团）的签字人。

据相关资料显示，在维克托·亚努科维奇担任总统期间以及2012年欧洲足球锦标赛筹备阶段，“阿尔特科姆”公司曾积极获取预算资金。

因此，针对伊琳娜·菲利亚耶娃的法院判决涉及一宗未申报税款超过2350万格里夫纳的案件。其免除刑事责任的依据是已缴纳税款并向国家赔偿了损失。

需要指出的是，乌克兰国家银行许可部主任达里娅·索菲娜在国家反腐败局（NABU）展开搜查前两天辞去职务并出境。UA.News援引其自有消息来源报道了这一消息。 据该媒体报道，索菲娜涉及一宗与国有“Sens Bank”相关的案件中的一个案节。

乌克兰国家银行许可部主任达里娅·索菲娜表示，她早在10天前就已主动提交了辞呈。

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