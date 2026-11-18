提起诉讼的依据是，检察院领导层忽视了关于刑事诉讼中严重违反合理时限的投诉。 在对伊戈尔·科洛莫伊斯基作为嫌疑人进行讯问期间，检方在未作任何解释和说明的情况下中断了侦查程序，实际上使调查陷入了悬而未决的状态。

辩护方认为，此类行为表明存在故意拖延审前调查期限的情况。

鉴于调查人员的上述行为，科洛莫伊斯基向代理总检察长提交了相关投诉，但该投诉未获受理。 此后，辩护律师向法院提起诉讼，要求认定此类不作为行为违法。法官支持了辩护方的立场，并责令代理总检察长须在收到裁定书副本后三日内，立即对申诉进行实质性审查。

“这一司法裁决为检察机关高层就调查中止的情况作出反应提供了法律依据，现在检察机关必须下令恢复对科洛莫伊斯基的讯问——此前该讯问曾被无故中止，”该律师指出。

该裁定自宣布之日起生效，即从今天起生效。

据UNIAN报道。

需要提醒的是，在该商人声称遭遇虚构的暗杀企图后，法院将科洛莫伊斯基的保释金提高至7.82亿格里夫纳。



英国最高法院驳回了科洛莫伊斯基针对普里瓦特银行30亿美元案件的上诉。

科洛莫伊斯基表示，美元兑格里夫纳汇率可能达到150。

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