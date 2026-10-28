乌克兰部分地区将出现降雨和气温下降：10月29日（星期四）天气预报

10月29日（星期四），乌克兰预计以多云天气为主，部分地区将有降雨。预计克里米亚的气温最高，当地气温将升至+17度。

与此同时，该国西北部部分地区将明显凉爽：白天气温不会超过+8度。

10月29日乌克兰天气

该国北部将以多云天气为主，切尔尼戈夫州可能会有降雨。夜间气温为+5...+8度，白天为+8...+13度。

中部各州也将多云，部分地区预计有降水。夜间气温为+7...+11度，白天为+9...+14度。 基辅预计将有小雨。夜间气温为+5...+7度，白天为+8...+10度。

南部地区仍将多云，部分地区会有降雨。夜间气温预计为+11...+14度，白天为+12...+14度。

东部地区也将以多云为主，但无降水，部分地区预计将出现晴朗天气。夜间气温为+8...+14度，白天为+12...+14度。

当天，乌克兰南部、东部各州以及中部部分地区的最高气温预计为+15...+20度。 乌克兰西部各州、文尼察州、克罗皮夫尼茨基市及周边地区、敖德萨州以及切尔卡瑟州部分地区将出现零星降雨。

该国西部天空将被云层覆盖，部分地区可能出现降水。夜间气温将降至+5...+11度，白天将回升至+8...+15度。 部分西北部地区将最为凉爽，而喀尔巴阡地区气温将升至+15度。

克里米亚预计多云间晴。夜间气温为+12...+14度，白天为+15...+17度。

气象专家娜塔莉娅·迪登科补充道，10月29日，乌克兰南部、东部及大部分中部地区还将出现风速高达每秒15-20米的阵风。

她还指出，随着秋季最后一个月——11月的到来，白天气温将降至5-9摄氏度。

“提醒一下。11月伊始，秋季末期理所当然的降温将正式开始，”迪登科写道。

该预报由乌克兰水文气象中心发布。