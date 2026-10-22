乌克兰驻英国大使、乌克兰武装部队前总司令瓦列里·扎卢日尼的妻子奥莱娜·扎卢日娜出席了在基辅举行的第十届乌克兰妇女大会。

活动结束后，她在Facebook上分享了感想，表示这些女性的故事、她们喜极而泣和悲痛欲绝的泪水都深深打动了她。

扎卢日纳表示，在艰难时期，重要的是不要失去希望，并保持团结。

奥莱娜·扎卢日纳出生于1976年，拥有经济学学位，曾就职于“乌克兰天然气银行”。2024年，她与丈夫一同移居英国。 这位外交官的妻子通常避免引起媒体关注，也不愿在公开场合露面。

来源：奥莱娜·扎卢日娜的Facebook主页。

乌克兰驻英国大使瓦列里·扎卢日尼表示，旧的世界秩序正随着政治、经济和安全体系的瓦解而崩溃。 据他称，部分国家至今仍遵循1945年后形成的规则，而俄罗斯、中国等对现行体制不满的国家，则试图改变这一体制以增强自身政治影响力。

在此次最新民调中，瓦列里·扎卢日尼在入选调查的政治家和军方人士中获得了最高的信任度。 与此同时，在总统选举模拟民调中，弗拉基米尔·泽连斯基在已确定选择并计划投票的受访者中获得了23.6%的支持率，扎卢日尼则获得了22.7%。 调查还显示，相当一部分乌克兰人目前尚未确定自己的政治倾向。

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