乌克兰国家紧急情况局位居乌克兰民众信任度排行榜榜首，在国际组织中，欧盟位居榜首

在乌克兰各机构中，国家紧急情况局享有最高的信任度——96%的公民对其表示信任。在国际组织中，欧盟以59%的支持率位居榜首。与此同时，乌克兰民众对北约的信任度已降至44%。

上述结果来自社会调查公司Rating Group于9月18日至23日受欧盟驻乌克兰咨询团委托进行的一项民意调查。该调查结果于11月11日公布。

83%的受访者信任乌克兰国民卫队，73%信任乌克兰安全局，62%信任国家边防局，56%信任监察员办公室， 反虚假信息中心为55%，国家调查局和乌克兰国家反腐败局均为53%。 其中，对国民卫队的信任度从2021年的50%上升至83%，自2024年以来一直稳定保持在80%以上。

信任度低于50%但仍高于不信任度的机构包括：司法部（49%对39%，其余受访者无法回答）和经济安全局（42%对40%）。

45%的受访者信任乌克兰内务部，50%不信任；42%的受访者信任国家警察，57%不信任；国家海关总署的支持率为39%，不信任率为55%； 国家反腐败局——37%对55%。总体而言，27%的乌克兰人信任司法机关，70%不信任；而对总检察长办公室的信任度为19%，不信任度为76%。 与2025年相比，对总检察长办公室（从28%）和警察（从48%）的信任度有所下降，而对国家反腐败局的信任度则从48%上升至52%。

在国际机构中，除欧盟外，受信任度最高的是国际货币基金组织（56%）。欧洲委员会的信任度虽低于50%，但仍高于不信任度（49%对31%）。

另一方面，44%的受访者信任北约，50%不信任；43%信任联合国，53%不信任；38%信任欧安组织，43%不信任。 报告指出，与2025年相比，对北约（从55%降至44%）、欧洲委员会（从53%降至49%）和欧盟（从63%降至59%）的信任度均有所下降。

近三分之二（63%）的受访者认为，乌克兰有能力实施加入欧盟所需的改革。仅有6%的人预计将在一到两年内加入，提及五到十年这一时间段的比例最高（32%）。 自2022年3月以来，预期一两年内加入欧盟的比例持续下降（从61%降至6%），而预期五年至十年内加入的比例则在上升（从4%升至32%）。 43%的受访者认为欧盟对乌克兰加入持积极态度（2025年时为50%），而54%的受访者则确信欧盟对此不感兴趣。

反腐败仍是改革的首要优先事项（78%），而74%的受访者认为当局目前的努力还不够。 公众对这一领域的进展（83%）以及司法系统和检察机关的改革（71%）最为不满。

本次调查采用计算机辅助电话访谈（CATI）方法，在所有政府控制的地区对2000名18岁及以上受访者进行了调查。 调查结果已根据乌克兰国家统计局的最新数据进行了加权处理。样本在年龄、性别和居住地类型方面具有代表性（误差不超过2.2个百分点，置信水平为0.95）。

据引用该民调结果的报道称。

泽连斯基在乌克兰人信任度排行榜上排名第四。

调查数据显示，乌克兰人最信任泽连斯基和布达诺夫。

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