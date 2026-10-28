尽管面临俄罗斯的袭击，阿赫梅托夫旗下的DTEK仍继续对乌克兰能源领域进行投资

在全面战争的背景下，乌克兰实际上正在构建一个新的电力系统。在修复因俄罗斯袭击而受损的设施的同时，该国也在发展新的发电能力。

据他介绍，尽管俄罗斯的打击战术有所变化，但敌人的主要目标始终未变——摧毁乌克兰的电力系统。与此同时，能源企业正积极应对新挑战，并继续建设该国的能源基础设施。

“自全面入侵开始以来的这些年里，我们实际上一直在国内建设新的电力系统。 虽然有些方面进展顺利，有些则稍显滞后，但我们确实在建设新的电力系统。而正在发生的一切，在欧洲是独一无二的，”赫柳赫强调道。

他解释说，乌克兰能源工作者不得不同时解决两个问题：修复受损设备以满足用户的当前需求，以及建设新的发电能力以应对未来需求。

赫柳赫强调，DTEK继续投资于乌克兰能源行业的恢复与发展。特别是，该公司正在发展可再生能源、电力储能系统以及新的灵活发电能力。

据他介绍，DTEK股东里纳特·阿赫梅托夫的基本立场是：不应将新建发电设施的建设推迟到战争结束之后。

DTEK战略总监伊万·盖柳赫对此发表了声明。



“基辅州电力公司”已最终归入阿赫梅托夫旗下DTEK的控制之下。

阿赫梅托夫旗下的DTEK推出了乌克兰最大的200兆瓦移动电源

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