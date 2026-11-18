“迦太基”案涉案人员、乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜卡表示，至今仍不清楚自己在该机构中的正式身份。他是从媒体上得知自己被免职的消息的，且从未被出示过任何相关命令。

“说实话，我甚至都不清楚。没有人向我出示过任何关于我身份的文件。我是从媒体上才知道自己被免职的，”杜卡在回答特别调查委员会主席奥列克西·贡恰连科的提问时说道。

此处所指的职位是乌克兰安全局（SBU）国家主权保护局第一副局长。

与此同时，这位将军强调，在战时状态结束之前，不可能将其从安全局（SBU）的军职中解职。他还声称，自交保获释以来，他未与安全局内的任何人联系过。

他于11月18日（星期三）在乌克兰最高拉达临时调查委员会的会议上发表了上述言论。

视频：杜卡将军表示，国家反腐败局（NABU）正在向国家政治领导层施压。

需要指出的是，谢尔盖·杜卡将军出席了会议并回答了部分问题。特别是在会议期间，杜卡表示他看过对“墨西哥人”的采访，但并不认识此人。

国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中打击犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构高官行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

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