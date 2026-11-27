在扎波罗热，两名执法机构工作人员因美化并否认俄罗斯对乌克兰的武装侵略，被判处实际监禁。

其中，一名中校被判处1年6个月有期徒刑，一名上士被判处1年有期徒刑。

这位曾在行动技术部门担任领导职务的中校，在近四年的时间里一直为俄罗斯的侵略行为辩护。 在与同事的交谈中，他自称“俄罗斯人”，对俄罗斯特工机构和特种部队推崇备至，否认俄罗斯意图吞并乌克兰，并将这场战争称为“内部冲突”。 他还质疑乌克兰政府的合法性，并考虑过移居俄罗斯的可能性。

另一名被定罪者是一名上士，他从2022年3月至2024年4月期间，一直为俄罗斯对能源和天然气基础设施的打击行为辩护。 他声称民用设施的破坏是由乌克兰防空部队造成的，称俄罗斯军人人道，支持俄罗斯通过军事手段实现其目标，并将战争责任完全归咎于乌克兰当局。 该男子还期待着占领军进入扎波罗热，并计划在俄罗斯占领下继续生活。

两名执法人员均承认了罪行，法院批准了认罪协议。为支持国防军，这位中校捐款20万格里夫纳，那位上士则捐款10万格里夫纳。

来源：总检察长办公室。

克拉马托尔斯克的安全局又抓获了一名叛徒。他曾协助俄罗斯对当地一所学校实施导弹打击。

乌克兰安全局揭露了一名曾为俄罗斯联邦安全局（FSB）效力的“乌克兰铁路”员工。他曾协助调整针对基辅的导弹袭击。

在文尼察州，一名负责协调对能源设施袭击的FSB女特工被当场抓获。

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