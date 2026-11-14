乌克兰国家反腐败局（NABU）“迦太基”案涉案人员叶戈尔·布尔金接受了博主瓦西里·季莫申科的采访，他在采访中确认录音中的声音属于自己，并就袭击调查记者德尼·比古斯一事作出了解释。



“德尼·比古斯并未收到任何针对他的威胁。针对德尼·比古斯，我们没有采取任何行动。我在与任何人的私下谈话中所说的话， 比如这次与奥西波夫的对话。为什么国家反腐败局的工作人员不考虑，也许我确实有必要这么做。 为什么？例如，为了给自己增添一份额外的形象，同时也让奥西波夫和该机构明白，我是一个准备采取具体应对行动的人，而站在我面前的是谁——对我来说并不重要。 他们本应明白，如果我有足够的胆量袭击记者比古斯（据我所说，我再次强调，我并未对比古斯发出任何威胁， 也没有采取任何行动），那么相应地，奥西波夫和该机构在发生冲突时，也会间接地思考：我是否会犹豫，还是会直接动手”，瓦西里·季莫申科的对话者如是说。

叶戈尔·布尔金还指出，目前公开的内容仅占乌克兰当前局势的5%左右。

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需要提醒的是，Bihus.Info创始人丹尼斯·比古斯曾就国家反腐败局（NABU）在“迦太基”案中公布的录音作出回应，录音中涉案人员在针对U420连锁店网络的调查后，讨论了袭击他的计划。

11月4日，乌克兰国家反腐败局公布了U420案涉案人员的通话录音，录音中他们讨论了针对报道该连锁店活动的记者实施人身伤害的可能性。

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