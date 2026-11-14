叶戈尔·布尔金介绍了乌克兰呼叫中心按哪些欺诈类型进行分类

乌克兰国家反腐败局（NABU）“迦太基”案涉案人员叶戈尔·布尔金接受了博主瓦西里·季莫申科的采访，在采访中他谈到了自己的呼叫中心，并概述了乌克兰呼叫中心普遍涉及的欺诈类型。

“我是在2021年开始经营呼叫中心的，大概是在9月到10月之间。不过，在2022年2月24日全面入侵发生后，所有业务都停摆了。首先，当时无法预料接下来会发生什么。 直到6月至7月左右，局势才基本稳定下来，因此我认为我们呼叫中心的正式运营时间应从2022年夏天算起，”布尔金说道。

当被问及呼叫中心的数量时，他并未给出确切数字，仅表示当时约有50人在那里工作。

“国家反腐败局（NABU）录像中提到的内容属实——大约有50人，没多多少。不过，让我们先理清一下什么是呼叫中心。呼叫中心根据业务类型分为5到6个分支。 有些是针对银行的呼叫中心，正是那些欺骗老爷爷老奶奶的呼叫中心；有些则是从事外汇交易的呼叫中心。 这虽不属于诈骗，但这类中心专门招揽那些想快速赚钱的投机者。还有占卜类呼叫中心、保健品销售类呼叫中心、传销类呼叫中心，以及“投资返利”类呼叫中心。 所谓“投资返还”是什么意思：这些呼叫中心会通过第二轮骗局再次欺骗人们。例如，你接到一个电话，被骗了——他们从你的银行卡或外汇账户里转走了钱， 过了一段时间，他们会再次联系你，或者你在社交媒体上看到这样的广告：“你遭遇了诈骗，我们会帮你！”不，已经没有人能帮你了，也永远不会有人帮你。这些人其实就是同一批骗子。 在我看来，我们所从事的业务中，最无害且不违法的，或许略显不道德，但绝不违法的，就是销售保健品和算命。 “我们没有违反法律，顶多可能被指控存在某些逃税行为，”布尔金说道。

他还补充道，他的商业伙伴圈并不叫“希姆普罗姆”。

“我不称自己为‘希姆普罗姆’。这不过是记者编造的一个童话——那个可怕的‘希姆普罗姆’。有我，也有与我做生意的人。有些人是根据具体情况合作的，有些人则是长期合作的，”布尔金指出。

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需要指出的是，在这段采访中，作为“迦太基”案中乌克兰国家反腐败局（NABU）录音录音涉案人员之一的叶戈尔·布尔金，就针对调查记者德尼·比古斯的袭击事件发表了说明。

11月4日，乌克兰国家反腐败局公布了U420案涉案人员的通话录音，录音中他们讨论了针对报道该连锁店活动的记者实施人身伤害的可能性。

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