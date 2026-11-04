乌克兰第三季度经济萎缩0.7%

在2026年第二季度经济出现复苏后，乌克兰经济再次开始萎缩。据第三季度数据显示，该国实际国内生产总值较去年同期下降了0.7%。

与2026年第二季度相比，实际国内生产总值（GDP）下降了0.5%（经季节性调整）。

因此，在第二季度经济复苏之后，乌克兰经济再次转为萎缩。第二季度（4月至6月），实际国内生产总值同比增长0.4%。 按季比较，在考虑季节性因素后，增长率为0.3%。

当前的经济下滑幅度比乌克兰国家银行（NBU）的预测更为严重。根据乌克兰国家银行10月底公布的预测，第三季度实际GDP按年率计算应萎缩0.5%。 国家统计局的新数据比该预测差了0.2个百分点。

乌克兰国家银行方面将经济形势的恶化主要归因于俄罗斯对生产基础设施和物流设施的打击加剧，以及海港被封锁。 受冲击最严重的当属冶金和采矿企业。工业、贸易和农业部门也出现了萎缩。

乌克兰国家统计局通报了这一情况。



Concorde Capital预测乌克兰经济将在2026年出现下滑。

此前，乌克兰议会延长了为在乌克兰武装部队服役的外国人办理居留证的期限。

此外，最高拉达已开始审议包含5236项修正案的2027年预算案。

此前，最高拉达预算委员会支持提高军人薪资。

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