最高反腐败法院缺席判决认定，国家森林资源局前局长维克多·西维茨及其妻子玛丽娜·茹拉夫列娃犯有索取和收受特别巨额不正当利益的罪行， 以及洗钱罪。

据调查显示，2011年至2014年间，曾在维克托·亚努科维奇担任总统期间领导国家森林资源局西维茨，借助其妻子的帮助，在乌克兰木材出口环节组织了一起腐败案。 购买林产品的外国公司被迫支付贿赂，才能将货物从乌克兰运出。

所得资金被转入拉脱维亚和瑞士银行中离岸公司的账户。随后，这些资金通过购买高端房产和奢侈品等方式被洗白。

西维茨及其妻子被指控索取并收受总额为370万美元和1080万欧元的非法利益。按犯罪发生时乌克兰国家银行的汇率计算，这相当于1.413亿格里夫纳。

法院依据《乌克兰刑法典》第368条第4款和第209条第3款，判处维克多·西夫采12年有期徒刑。 此外，法院还禁止他在三年内担任国家机关公职，并裁定没收其名下全部财产。

其妻子因违反《乌克兰刑法典》第27条第5款、第368条第4款及第209条第3款，被判处10年有期徒刑。 此外，法院还禁止她在三年内担任特定职务，并判处没收其财产。

在判决生效前，法院维持了对两名被告采取的羁押措施不变。

此外，法院还对存放在瑞士银行账户中的120万欧元和140万美元，以及登记在第三方名下的一处房产，实施了特别没收。

Telegram频道“Absolution Leaks”报道了这一消息。

在喀尔巴阡山地区，乌克兰森林局的部分官员涉嫌非法出售木材。

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