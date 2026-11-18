最高反腐败法院认定，乌克兰国家森林资源局前局长犯有收受特别巨额非法利益及洗钱罪。 法院认定其妻子犯有协助收受贿赂和洗钱罪。

前国家森林资源局局长被判处12年有期徒刑，其妻子被判处10年有期徒刑。此外，法院还裁定没收两名被告名下全部财产，并禁止其在三年内担任特定职务。

法院维持了对上述人员其他财产的查封决定不变：包括保时捷卡宴（Porsche Cayenne）和雷克萨斯LX 570（Lexus LX 570）两辆汽车、位于基辅及苏姆州的不动产，以及一家木材加工厂的控股股份（超过95%）。

该判决自宣判之日起30天内，可通过最高反腐败法院向其上诉庭提交上诉申请。

案件编号：991/3855/24

此消息由最高反腐败法院发布。

在特尔诺皮尔州，一家市政林业局的局长因涉嫌非法砍伐价值超过450万格里夫纳的森林而被立案调查。

在文尼察州，盖辛斯基森林管理局下属某林区的四名官员因涉嫌非法砍伐珍贵树种，给国家造成超过550万格里夫纳的损失而受到指控。 据调查显示，两名林务员和两名工头组成犯罪团伙，非法获利超过310万格里夫纳。

在喀尔巴阡山地区，执法部门查获了乌克兰森林国有企业下属喀尔巴阡森林办公室伊万诺-弗兰科夫斯克森林管理局的两名官员。 据调查显示，他们向企业家出售未纳入官方账目的木材，并因此收取钱款。在交付最新一批8万格里夫纳时，这两名男子被当场抓获。