由于追诉时效已过，前“能源原子”公司负责人金被免除刑事责任

最高反腐败法院免除了乌克兰国家核电公司“埃内尔戈阿托姆”前代理总裁、以及“南乌克兰核电站”分支机构前总经理维萨里昂·金的刑事责任。 裁定依据是该案已超过追诉时效，据检方指控，涉案的涉嫌滥用职权行为给企业造成了数千万格里夫纳的损失。

最高反腐败法院合议庭于10月15日作出了该裁决。

据检方指控，2007年至2012年间，维萨里昂·金在担任南乌克兰核电站总经理期间滥用职权。 调查部门认为，其行为系故意为之，旨在谋取个人私利，且系与他人预先串通、共同实施。

检方指控称，金某组织了南乌克兰核电站官员滥用职权的行为。 据检察官称，这些行为给国有企业“乌克兰国家核电公司‘埃内尔戈阿托姆’”造成了总计1052万格里夫纳的损失。

此外，在同一时期，金某据称还策划了另一项挪用资金的骗局，涉案金额达1742万格里夫纳。

检察官认为，这两项被指控的犯罪行为均于2013年完成。因此，该案的追诉时效已于2023年届满。

除维萨里昂·金外，辩护律师还请求免除其子阿尔捷姆·金以及南乌克兰核电站前副总干事弗拉基米尔·博加特丘克的刑事责任。

法院判决书中写道：

“准予该申请。鉴于追诉时效已届满，就涉嫌实施《乌克兰刑法典》第27条第3款及第364条第2款规定的刑事犯罪的指控，免除刑事责任。 鉴于追诉时效已届满，就其被指控实施《乌克兰刑法典》第27条第5款及第364条第2款所规定的刑事违法行为，免除其刑事责任。 就涉及被指控实施《乌克兰刑法典》第27条第5款及第364条第2款所规定的刑事违法行为的部分，终止合并刑事诉讼程序。

因此，最高反腐败法院裁定，因追诉时效届满，免除涉案人员在该诉讼部分的刑事责任。本案中提出的指控仅代表控方立场，并非本裁决所认定的有罪事实。

据《言行》媒体报道。

需要指出的是，股份公司“乌克兰国家核电公司（NAEK）‘埃内尔戈阿托姆’”监事会已选定股份公司“乌克兰天然气开采公司”总经理尤里·特卡丘克为该公司董事会主席竞聘的获胜者。 帕维尔·帕夫利申当选为负责核安全与运营的董事会成员，他此前曾担任罗夫诺核电站站长长达十年。

“埃内戈阿托姆”股份公司监事会任命亚历山大·奥斯塔波维奇为公司董事会临时代理主席。他将领导该公司，直至新一届常任董事会成员就职。

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