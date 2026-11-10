2026年11月10日，最高反腐败法院合议庭对国有企业“黑海港”前代理负责人作出了判决。该男子被判处10年有期徒刑。

法院认定该男子向某私营公司代表索取并收受25万美元非法利益，罪名成立。 他本应利用这笔资金，确保由该国有企业参与的债权人委员会批准债务人的重组方案，并采取其他相关行动。其行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第368条第4款。

犯罪发生时，该公司的破产案正在某经济法院审理中，若法院批准该重组方案，投资者便可在债务人企业的港口区域恢复经营活动。

法院判决判处其有期徒刑10年，剥夺担任特定职务的权利3年，并没收其名下全部财产。

需要指出的是，法院将被告的羁押措施从保释变更为羁押候审。法院当庭裁定将其收押。

除非通过上诉程序提出异议，否则该判决自宣判之日起三十天后生效。 此消息由专门反腐败检察院发布。 帕夫洛格拉德市法院一名法官因收受2000美元贿赂被判处监禁。 总参谋部一名女军官因收受1.4万美元贿赂被拘留。 切尔尼戈夫州一名被捕的逃兵试图行贿4万格里夫纳。 基辅市查获了一起由前官员参与的逃避动员骗局。 乌克兰安全局（SBU）和国家警察在八个州揭露了12起逃避动员的案件。

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