索基里亚纳监狱的几名管理人员将因强迫囚犯从事无偿劳动而受审

在司法部领导层的协助下，国家调查局的工作人员已完成针对索基里亚第67号惩教所前负责人及该机构某分所所长的庭前调查。 他们被指控剥削囚犯，强迫囚犯在私人住宅区无偿劳动。

起诉书已移交法院。

据调查显示，这些官员将囚犯作为无偿劳动力，既用于满足自身需求，也用于服务于他们试图与其建立友好关系的外界人士。

囚犯被带往私人住宅，在那里从事各种建筑和家务劳动。

具体而言，囚犯被安排从事以下工作：

劈柴和锯木；

装运木材；

铺设人行道地砖；

清理住宅周边区域。

据调查称，这种做法从2026年初持续到7月，当时国家调查局的工作人员揭露了这一非法交易。

在搜查过程中，执法人员收集到了非法使用囚犯劳动的证据。两名官员均已被通知涉嫌犯罪。

目前，该监狱的前负责人及其下属分监区的一名负责人已被免职。预审调查材料已移交法院，将就案件实质内容进行审理。

国家调查局通报了这一消息。

在喀尔巴阡地区，第9号惩教机构的两名官员被指控侵占本应用于囚犯伙食的食品。 据文件显示，超过2吨的鳕鱼和900公斤的牛肉已被核销，但实际上这些食品并未分发给被判刑人员和在押人员。

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