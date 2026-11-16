前恢复、基础设施和交通部副部长鲁斯兰·奥利尼克出面为钢铁供应商弗拉迪斯拉夫·索科洛夫辩护。他表示，在关于基辅州能源设施防护工事建设的案件中，他认为不构成犯罪。

“这很不公平。我非常确信，随着时间的推移，执法部门会查清这起事件的真相。其中并不存在犯罪构成。根本没有。只是有人相信了该地区负责人卡拉什尼克的话，并在整个基辅州境内建造了防护设施，”奥利尼克表示。

据他介绍，索科洛夫向所有参与基辅州变电站防护工程建设的总承包商供应钢筋。

奥利尼克还提到了35千伏变电站和热电联产设施的工程，据他称，这些设施已经得到了保护。

“此人百分之百完成了卡拉什尼科交办的所有任务。作为承包商和供应商，我对他没有任何异议，”他说。

当被问及金属制品价格可能被虚高的问题时，奥利尼克回答说他对此一无所知。同时，他声称不相信存在虚高现象，并援引了基辅地区电力公司（KOVA）相关部门负责人克拉夫琴科的话，他坚信后者绝不会允许这种情况发生。

然而，当被问及索科洛夫是否曾担任其他项目的总承包商时，奥利尼克表示他对此并不知情。据这位前副部长称，就热电联产项目而言，据他所知，双方根本不存在合同关系。

这位前恢复事务部副部长在接受《乌克兰邮报》采访时透露了这一情况。

需要指出的是，照片显示：索科洛夫将17辆汽车和一处豪华房产登记在73岁的母亲名下。

需要指出的是，在迦太基案涉案人员、警察采诺夫处，警方查获了一处价值超过40万美元的豪宅。

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