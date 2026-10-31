欧盟正准备批准向乌克兰提供的最后450亿欧元贷款：资金将流向何处

欧盟委员会已启动相关程序，根据该程序，欧盟各国需批准向乌克兰提供的第二笔贷款——450亿欧元。这笔资金计划于2027年底前拨付，其中大部分将用于发展乌克兰国防工业。

欧盟此前已批准了一项总额为900亿欧元的乌克兰贷款计划，有效期至2027年底。其中一半资金计划于2026年发放。

10月30日，欧盟委员会提出了一项机制，根据该机制，欧盟各国将能够批准剩余的450亿欧元（约合504亿美元）资金。

欧盟委员会还对乌克兰提出的融资战略给予了积极评价。根据拟议的分配方案，资金将用于两个主要方向：

133亿欧元 ——用于支持乌克兰国家预算；

317亿欧元——用于发展乌克兰国防工业。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩强调了这笔可预见的资金对乌克兰的重要性。

“通过这一提议，我们为乌克兰提供了亟需的可预测性，并帮助维持主要公共服务部门的运转，”乌尔苏拉·冯·德·莱恩表示。

欧盟领导人已就一项900亿欧元的贷款计划达成一致，该计划将于2025年底实施。资金将通过欧盟共同借款筹集。

这一决定是在欧盟各国未能就动用被冻结的俄罗斯资产为乌克兰提供资金达成一致后做出的。

因此，欧盟委员会提出的这一机制应能确保最后450亿欧元贷款的批准，乌克兰计划在2027年底前获得这笔资金。其中大部分资金将用于支持和发展国内国防生产。

路透社报道了这一消息。

2027年，乌克兰可能面临700亿欧元的资金缺口。因此，欧盟计划说服英国和加拿大增加对基辅的支持资金。关于追加资金的谈判将在最高层进行。

值得一提的是，芬兰将向隶属于世界银行集团的国际开发协会（IDA）提供5000万欧元的贷款。这笔资金计划用于资助乌克兰的重建工作。

乌克兰将从欧盟获得30亿欧元的额外财政援助。

乌克兰已收到欧盟提供的改革清单，作为对其资金请求的回应。

乌克兰近期将从世界银行获得8.41亿美元的预算支持。这笔资金将用于弥补与养老金发放相关的国家预算支出，且加拿大政府将为此提供融资担保。

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