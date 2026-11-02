从赫尔松州被占领的奥列什基撤离平民的行动，实际上是由乌克兰和俄罗斯军事情报部门组织的。与此同时，在公众视野中，此次行动被宣传为美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普外交斡旋的结果。

据该媒体报道，莫斯科长期以来一直拒绝开通通往奥列什基的人道主义走廊。

不过，在2026年夏季，双方终于同意由乌克兰国防部情报总局与俄罗斯联邦武装力量总参谋部情报总局进行直接谈判。

经过四个月的磋商，两国人权事务专员——乌克兰的德米特罗·卢比涅茨和俄罗斯的雅娜·兰特拉托娃——组织实施了平民撤离的具体工作。

尽管如此，该行动是在白宫的主持下进行的，并被宣传为梅拉尼娅·特朗普的个人成就。然而，据该报报道，华盛顿的具体参与程度仍不明朗。

《世界报》的专家和消息人士推测：即使梅拉尼娅·特朗普曾对平民的命运表示过关切，但基辅和莫斯科在彼此之间已就细节达成一致后，可能有意将外交功劳归于华盛顿。 这可能是对唐纳德·特朗普的一种致意，他一直力图在世界事务中扮演首席仲裁者的角色。

“意识到自己无法获得诺贝尔和平奖后，特朗普可能决定尝试为梅拉尼娅争取这一奖项，”该报写道。

奥莱什基市自2022年起一直处于俄罗斯占领之下，近几个月来，当地的大规模人道主义灾难日益加剧。

通过停火协议和开辟人道主义走廊，已有约700人得以从该市撤离。

法国《世界报》援引其消息来源报道了这一消息。



梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出了回应。

梅拉尼娅·特朗普表示，已有近800人从奥列什基撤离——安纳多卢通讯社报道。

梅拉尼娅·特朗普可能访问被占领的奥列什基。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助。

人权专员另指出，停火状态已持续超过87小时。乌克兰代表团正在返程。

需要指出的是，载有奥列什基居民的17辆大巴正驶往乌克兰，而驶往俄罗斯的大巴数量则少得多。

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