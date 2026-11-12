卷入基辅州能源设施防御丑闻的涉案人员就公寓和鳄鱼一事进行了辩解

卷入基辅州能源设施防务设施建设丑闻的企业家弗拉迪斯拉夫·索科洛夫， 首次就其在第聂伯市拥有的豪华公寓及饲养箱内活鳄一事，公开回应了外界的批评。 他解释了个人财产的来源，否认其财富与政府合同有关，并指责了基辅州行政管理局前负责人、现任社区与领土发展部长尼古拉·卡拉什尼克。

这位商人断然否认其财富及高端房产与近期关于能源基础设施防护的政府合同有关。

据索科洛夫称，他早在2009年就购入了那套宫殿式公寓，办公场所则购于2011年。同时，据这位企业家称，他日常出行使用的是丰田牌汽车。

此外，索科洛夫还就饲养箱里的鳄鱼一事发表了评论——在搜查照片公布后，这已成为社交媒体上调侃和制作梗图的主要素材之一。

这位商人坚称，他是以2500美元的价格从敖德萨动物园完全合法地购得这只珍稀动物的。

索科洛夫将目前针对他的媒体攻势称为一种企图，意在将其作为政府在能源领域失职的“替罪羊”。

这位企业家还对尼古拉·卡拉什尼克提出了反指控。据索科洛夫称，自2025年11月起，其旗下机构在未签署合同且未收到预付款的情况下，一直在为基辅州能源设施的防护工程进行施工。

具体而言，涉及新彼得罗夫齐和博罗迪扬卡的变电站防护设施、斯拉武蒂奇的热电联产装置，以及炮塔和电子战设施。 据该商人称，这些工程完全是基于时任基辅州行政管理局负责人尼古拉·卡拉什尼克的“口头承诺”而进行的。

据索科洛夫估算，仅在总价值21亿格里夫纳的26座变电站防护项目中，其企业就提供了价值7.26亿格里夫纳的材料，而收到的预付款仅为1.6亿格里夫纳。

该企业家表示，州政府对其企业的总欠款已超过10亿格里夫纳。

与此同时，据索科洛夫称，10月16日，乌克兰安全局（SBU）对其住所和办公室进行了搜查。

此外，这位商人声称，主管部门向他提出了最后通牒：必须在11月15日前自费完成这些项目的建设。

因此，索科洛夫将针对他的公开批评与能源基础设施保护项目的实施问题以及未解决的财务义务联系在一起。

尼古拉·卡拉什尼克的公开活动缺席尤其引人注目。据称，该官员自11月6日起便失去联系，这引发了关于其可能失踪的猜测。

与此同时，公开渠道中没有关于其活动的新消息。该部官网上未提及卡拉什尼克，其社交媒体官方账号也未更新。

根据乌克兰法律，如果某人的下落不明，可以对其发布通缉令。如果某人因不明原因失踪，执法部门有理由启动搜寻行动。

亲属、政府机构代表或任何了解失踪情况的人士均可向国家警察局提交失踪报案。

此前，记者成功确认了前第聂伯罗彼得罗夫斯克州议会候选人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫其母亲的身份。调查发现，与刑事诉讼材料相关的绝大部分财产（特别是机动车辆）均登记在73岁的娜塔莉亚名下。

社交媒体用户关注到了商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫儿子的照片，他被卷入了一起关于在能源设施防护工程建设中可能挪用预算资金的调查。

在商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫住所被搜查的照片曝光后，社交媒体用户开始关注他的私生活。 记者玛丽娜·达尼柳克-亚尔莫拉耶娃发布了一位名叫安杰利卡·亚历山德罗夫娜的女子的照片，她很可能是索科洛夫的女友，照片中展示了她在巴厘岛和墨西哥的奢华度假生活。 此事引发热议后，她关闭了自己的社交媒体账号。

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