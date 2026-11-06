乌克兰安全局（SBU）逮捕了一名涉嫌谋杀第聂伯罗市议会前官员尤里·费德科的嫌疑人。

这一消息由第聂伯罗市长鲍里斯·菲拉托夫公布，他与遇害者是多年的好友。

据菲拉托夫称，调查持续了一年半。执法部门核查了各种可能性，包括可能的家庭纠纷、债务问题以及工作上的矛盾。市长本人也属于其人际关系和动机被仔细核查的对象之一。

一年半前，费德卡与妻子安吉拉在公寓楼入口处遭遇爆炸袭击。妻子幸存，而丈夫则受了致命伤。

菲拉托夫表示，调查已收集到证明俄罗斯特工机构涉案的证据。他感谢乌克兰安全局（SBU）工作人员对此案的调查工作，并指出关于该被拘留者的庭审原定于15:00举行。

来源：鲍里斯·菲拉托夫（Facebook）

第聂伯罗市长鲍里斯·菲拉托夫表示，俄罗斯对火车站的袭击责任不能归咎于“乌克兰铁路公司”、地方政府或国家机构。他还批评官员们利用这场悲剧进行公关炒作并相互指责。

第聂伯罗市长鲍里斯·菲拉托夫申报了位于切尔诺夫策州的一处住宅和一块土地。该房产位于维日尼茨基区多利什尼·谢皮特村。

第聂伯市仍是乌克兰公共媒体支出最高的城市之一，尤其是由市预算资助的第聂伯TV电视台。

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