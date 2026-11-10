记者成功查明了第聂伯罗彼得罗夫斯克州议会前议员候选人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫其母亲的身份。调查发现，与刑事诉讼材料相关的绝大部分财产（特别是机动车辆）均登记在73岁的娜塔莉亚名下。

该女子名下登记有17辆机动车，其中包括卡车和半挂车。此外，她还拥有一辆2020年款红色雪佛兰科尔维特跑车，该车在基辅州注册。 此类跑车价值约10万美元，而那辆来自美国的受损车辆的价格可能仅为其一半。值得注意的是，该跑车的车牌号中包含数字组合0001，这一数字组合在劳斯莱斯（Rolls-Royce）的车牌号上也有重复出现。 此外，这位退休老人还拥有一辆2023年款的黑色丰田陆地巡洋舰（Toyota Land Cruiser）越野车，其价值可能高达9.5万美元。

在登记记录中还发现了五处位于第聂伯市及该地区的房产记录。每处房产的具体类型和面积尚待核实。

从公开的照片中可见，其奢华的室内装潢更像是一座宫殿，而非普通的城市公寓。 细节包括：厚重的大理石柱、仿金装饰、多层空间、精致的家具以及室内游泳池。其中，一个饲养着活鳄鱼的生态缸尤其引人注目。

报道中还提到了劳斯莱斯库利南（Rolls-Royce Cullinan）——这是全球最昂贵的量产越野车之一。根据生产年份、车况及配置的不同，此类车辆的价格可能高达数十万美元。

这里所说的是一套位于第聂伯河畔的顶层公寓，该区域类似房产的价格可达150万美元。不过，这仅是基于市场报价得出的参考估价。 该顶层公寓和劳斯莱斯均未登记在索科洛夫或其母亲名下。 相反，雪佛兰科尔维特（Chevrolet Corvette）却登记在73岁的娜塔莉亚·米哈伊洛夫娜名下。



弗拉迪斯拉夫·索科洛夫是前第聂伯罗彼得罗夫斯克州议会候选人、运动员兼商人，据称涉足金属贸易。 他那套带游泳池、鳄鱼和大量镀金装饰的多层公寓的照片，已在乌克兰全国媒体上广为流传。

Telegram频道“Absolution Leaks”对此进行了报道。

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