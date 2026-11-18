在切尔诺夫策，一家将吸毒和酗酒成瘾患者隔离并强迫其劳动的康复中心被查获。五人因涉嫌以提供康复服务为幌子从事人口贩卖而被通报涉嫌犯罪。

据调查显示，该机构的活动由一名52岁的男子与其四名熟人共同组织。该中心运营时间大致从2024年6月持续至2026年11月。期间共有29人被关押于此。

患者家属每月需支付3万至6万格里夫纳的戒毒治疗费。然而，该机构非但未提供应有的康复治疗，反而将患者隔离并强迫其从事劳动，以维持机构自身的运营。

患者们负责打扫房间、卫生区域、准备饭菜等工作。若拒绝劳动或违反既定规则，他们就会遭受肢体暴力和心理压迫。 收治条件也限制了患者的行动自由。窗户上安装了铁栅栏，门上没有内侧把手，中心区域还被铁丝网围住。患者被喂食过期食品。

在搜查过程中，执法人员发现29人：24名男性和5名女性。查获了刀具、棍棒、两支非致命手枪以及保质期已过三年多的药品。

组织者及其四名同伙已被拘留。他们被指控涉嫌违反《乌克兰刑法》第149条第2款。对这五名嫌疑人均采取了羁押候审的预防措施，且不得保释。

乌克兰总检察长办公室通报了这一消息。

俄罗斯的空袭摧毁了克雷门丘格的一家儿童康复中心。

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