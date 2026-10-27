图片：在切尔诺贝利禁区发现了一种罕见的、形似花椰菜的蘑菇

在切尔诺贝利禁区发现了一种形态奇特的稀有真菌，其形状酷似花椰菜。其子实体直径可达30至40厘米，重达数公斤。

在切尔诺贝利辐射生态生物圈保护区内，专家们发现了一种名为卷叶褶菌（Sparassis crispa）的稀有真菌，该物种已被列入《乌克兰红皮书》，被列为“濒危”物种。

据保护区方面透露，该真菌是在位于隔离区南部的罗索赫夫斯基自然保护科研分部发现的。

“这一发现不仅仅是一次有趣的观察。它再次提醒我们，系统性的科学研究是多么重要。 每次对稀有物种的确认发现，都会丰富我们对保护区生物多样性的认知，有助于厘清其分布范围，并为后续研究和自然保护决策奠定基础，”研究人员强调道。

据他们介绍，大自然并不总是立即揭示其奥秘。有时这需要多年的观察、对最细微之处的关注，以及发现那些容易被忽略的事物的能力。

科学家指出，卷叶蕈是一项非同寻常的发现。它也被称为卷曲斯帕拉西斯、绵羊菇或蘑菇卷心菜。

“这绝非浪得虚名！它没有常见的菌盖，而是由无数波浪状、分枝的菌片组成的球形子实体。它宛如蕾丝、蓬松的卷发，或是花椰菜的菜头。 这真是大自然建筑的杰作！”——自然保护区方面强调道。

专家们列举了关于这种蘑菇的几个有趣事实。其子实体直径可达30–40厘米，大型个体的重量可达几公斤。

这种蘑菇通常生长在老松树的根部附近，附着在树根上生长并导致树根腐烂。在乌克兰，该物种零星分布，特别是在波利西耶地区和西部各州。

“如果您碰巧遇到了这种奇特的‘蘑菇卷心菜’，请不要急着采摘。 卷叶蕨已被列入《乌克兰红皮书》，因此最好的做法是欣赏它、拍照留念，并将其留在原生长地，”研究人员强调道。

来源：切尔诺贝利辐射生态生物圈保护区

此前，在切尔诺贝利附近曾发现一群珍稀的普氏野马。

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