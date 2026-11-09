图片：乌克兰查获24起非法帮助外国人获得合法居留身份的案件

在“移民”全国性行动期间，执法部门在乌克兰查获了24起非法帮助外国人获得合法居留身份的案件。在已立案的刑事案件中，共有35人被拘留，另有112名涉案人员被宣布为犯罪嫌疑人。

外籍人员合法化骗局的运作方式

据警方称，这些犯罪团伙的组织者为外国人合法居留乌克兰制造了虚假依据。

为此，他们利用伪造文件、虚假就业、就学、志愿服务及婚姻等手段。在个别情况下，这些骗局还牵涉到政府机关的官员。

通过破获24起犯罪团伙，执法部门成功阻止了739名外国人非法获得在乌克兰居留的文件。

在调查过程中，执法部门共执行了275次搜查，拘留了35名涉案人员，并对112人发出犯罪嫌疑通知。

公职人员、假结婚及就学

警方列举了几个被查获的骗局案例。

在文尼察州，执法部门查获了一伙政府机关官员，据调查显示，他们收受贿赂，协助外国人非法获得临时居留证。为此，他们利用虚假就业和加入慈善组织等手段。

在基辅，警方查获了一所首都大学国际教育中心主任。据调查称，她以学习为幌子，组织了帮助外国人非法获得居留许可的活动。

在敖德萨，警方记录了一名38岁男子的活动，据执法部门称，该男子招募女性与外国人缔结假结婚。此类婚姻被用于办理临时居留证。

在利沃夫州，一名国家移民局总部工作人员被查获，她涉嫌参与组织非法越境活动。

全乌克兰范围内的检查结果

全国范围内的“移民”专项行动于2026年5月22日至10月30日期间开展。

在此期间，警方查获了232起由外国人实施的刑事违法行为。共有443名外国人被通报涉嫌实施刑事违法行为，其中345起案件的案卷已移送法院。



此外，执法部门还查获了3712起涉及外国人的行政违法行为，并追查到了130名躲避执法机关的外国人和无国籍人士。

此外，警方还启动了：

977项关于将外国人和无国籍人员强制遣返至原籍国的决定；

729项禁止入境乌克兰的决定；

190项撤销临时居留许可的决定；

98项永久居留证撤销决定；

96项撤销移民许可的决定；

108项关于缩短在乌克兰临时居留期限的决定。

所有这些决定均由执法部门通过向授权机构提交相关申请和请愿书而发起。

乌克兰国家警察局移民警察局通报了这一情况。



乌克兰开展了“移民”行动，查获了600多名非法移民。

在文尼察，一名被国际刑警组织通缉的外国人被拘留。



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