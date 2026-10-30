法国将协助乌克兰开展退伍军人的康复和就业工作

法国将参与乌克兰退伍军人康复体系的建设，协助其就业，并为阵亡将士的家属提供支持。这些合作方向已纳入乌克兰和法国代表在巴黎签署的十年路线图中。

乌克兰退伍军人事务部长维塔利·金通报了这一消息。

该文件涵盖2026年至2035年，由乌克兰退伍军人事务部长与法国退伍军人事务部长代表艾丽斯·鲁福共同签署。

“这是乌克兰退伍军人事务部与法国武装力量及退伍军人事务部未来10年的具体联合行动计划。 我们将从一般性协议转向切实可行的举措，这些举措应为乌克兰退伍军人及其家庭带来切实成果，”金表示。

康复、就业及退伍军人创业支持

乌克兰军人的医疗和心理康复将成为合作的关键方向之一。

法国将协助培训乌克兰医生和心理学家，组织在军事医院进行实习，并发展家庭康复和长期康复项目。

将特别关注退伍军人重返平民生活的问题。具体而言，协议内容包括培训专门负责照顾伤员的专业人员、促进就业、支持退伍军人创业以及完善退伍军人帮扶体系。

此外，乌克兰和法国还将就立法领域及保护阵亡军人家庭权益方面交流经验。

另一个合作方向是整修军事纪念碑和墓地，以及弘扬缅怀阵亡卫士的文化。

来源：维塔利·金

此前，维塔利·金汇报了就任退伍军人事务部长以来的头一百天工作情况。

政府启动了针对退伍军人的大规模住房援助计划。

乌克兰启动了一项试点项目，在此框架下，特定类别的退伍军人可免费获得长期医疗护理。 该服务面向因受伤、创伤或严重疾病而需要持续医疗、康复和社会援助的人群。

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