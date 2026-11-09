法国将额外提供3000万欧元，用于切尔诺贝利核电站防护拱顶的重建工作

在11月9日于巴黎举行的捐助国会议上，法国宣布额外拨款3000万欧元用于修复切尔诺贝利核电站的防护拱顶，使其总捐款额增至4000万欧元。

据欧洲事务特使本杰明·阿达德透露，在欧洲复兴开发银行（EBRD）评估的、用于该建筑全面修复所需的5亿欧元资金中，已有15个捐助方确认将拨付2.78亿欧元。 国际合作伙伴计划在2027年春季前筹集全部所需资金，并在乌克兰、法国和欧洲复兴开发银行的共同主持下扩大捐助方范围。

消息来源——BFMTV。

“七国集团”计划拨款2.6亿欧元，用于修复切尔诺贝利核电站的新安全壳。该防护设施于2025年2月因俄罗斯无人机袭击而受损。 与此同时，修复工程的总成本估计至少为5亿欧元。

不过，G7宣布的2.6亿欧元捐款尚无法覆盖全部资金需求。据初步估算，修复新安全壳至少需要5亿欧元。乌克兰能源部通报了这一消息。

据《独立报》报道，英国政府承诺提供1700万英镑，用于修复因俄罗斯无人机袭击而受损的切尔诺贝利核电站防护罩和通风系统。 俄罗斯联邦是一个对乌克兰发动全面战争的侵略国。

德国环境部长卡斯滕·施奈德在访问基辅期间表示，德国准备协助乌克兰修复切尔诺贝利核电站被毁的4号机组上方的防护罩。

关注我们在