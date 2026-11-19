乌克兰中场球员格奥尔基·苏达科夫正准备在里斯本启动一个别开生面的商业项目。这位效力于葡萄牙“本菲卡”俱乐部的足球运动员宣布将开设自己的游戏俱乐部。

这家新场所将为电脑游戏、游戏主机和虚拟赛车爱好者提供理想的娱乐环境。

苏达科夫的游戏俱乐部将是什么样子的



该场所命名为RAIZ，将位于葡萄牙首都。



据这位足球运动员介绍，其初衷是打造一个不仅能让人玩游戏，还能与朋友共度时光的空间。

“

一切始于一个简单的想法：在里斯本打造一个让人想来玩游戏、邀请朋友并多待一会儿的地方，”苏达科夫说道。

该游戏俱乐部将配备面向玩家的现代电脑、PlayStation 5游戏主机以及赛车模拟器。此外，访客还可使用VIP区、独立VIP包厢和酒吧。



因此，RAIZ不仅定位为一家电脑俱乐部，更将打造一个休闲与社交的场所。

这位乌克兰足球运动员的场所何时开业

RAIZ计划于2026年12月

正式开业。该场所将位于里斯本的莫斯卡维德区。

值得一提的是，苏达科夫在为葡萄牙最著名的足球俱乐部之一效力之余，还同步经营着自己的事业。

在本赛季，这位乌克兰球员已为本菲卡出战20场比赛，贡献了3个进球和2次助攻。

苏达科夫通过其Instagram主页公布了创业

的消息。

苏达科夫教玛丽娜·贝赫-罗马踢球。

格奥尔基·苏达科夫有望打破穆德里克的转会纪录。

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