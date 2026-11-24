乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜卡——“迦太基”案涉案人员——指出，国家反腐败局（NABU）侦探于11月4日对其住所进行搜查时，可能存在六项违反《刑事诉讼法》的行为。 他通过视频记录和搜查笔录对上述指控进行了论证。与此同时，国家反腐败局坚称其行动是依据最高反腐败法院（VAKS）的裁决进行的。

这位将军指出，第一项违规行为是夜间搜查（《刑事诉讼法》第223条第4款和第236条第2款）。根据搜查笔录，搜查于05:20开始。 杜卡声称，实际上此时已构成“持械闯入住宅”，且缺乏紧急性的合理依据。“调查人员非但没有将损害降至最低，反而危及了两个部门工作人员的生命安全，”他在声明中写道。

第二项违规：侦探未出示法院搜查令（《刑事诉讼法》第236条第3款）。 据这位将军称，侦探们非但没有出示搜查令并交付副本，反而在黑暗中由持械人员强行翻越围栏，随即展开搜查。

第三：未及时告知权利（《刑事诉讼法》第223条第3款）。杜卡指出，这一告知直到08:38才进行，即在搜查房屋本身之前，也就是自调查行动正式开始后3小时18分钟。

第四：违反了执行裁定的程序（《刑事诉讼法》第236条第1款）。这位将军指出，搜查实际上是由国家反腐败局（NABU）特别行动处的工作人员启动的，而视频中并未显示调查人员进行程序性指导。 相反，在潜入未果后，一名特警队员主动对调查员说道：“请做出决定。”

第五：未向参与人员告知正在进行视频录制（《刑事诉讼法》第107条第2款）。据杜卡称，视频中没有事先警告。 仅能听到争执过程中“一切都在录”的喊声，以及NABU工作人员之间“摄像头在录吗？”的询问。

第六：证人的中立性令人存疑（《刑事诉讼法》第223条第7款）。杜卡指出，笔录中记载的证人地址与警察学院的地址一致。 《刑事诉讼法》禁止将执法机关工作人员及对诉讼结果有利害关系的人员作为见证人。 这位将军认为，应单独核查证人是否打算今后在NABU工作。他援引了一起案例：此前曾被聘为证人的人，后来在该局获得了工作。

“这是《刑事诉讼法典》的具体规定，记录在案的时间以及视频中记录的行动。最终的法律评估将由法院作出，”杜卡总结道。

国家反腐败局（NABU）的立场

国家反腐败局此前曾强调，此次搜查是根据最高反腐败法院调查法官的裁定进行的。 该局第一侦查总分部负责人亚历山大·阿巴库莫夫在“UP Chat”节目中透露，出于安全考虑，侦探们调动了四到五名国家反腐败局特种部队队员。 据他介绍，当其中一名特警试图翻越围栏打开小门时，有人用配备激光瞄准器的武器对准了他。

据多家媒体报道，在11月23日由乌克兰人民代表奥列克西·贡恰连科公布的搜查视频中，可以听到侦探们报上姓名并宣读法院裁决的内容。 杜卡则声称，这段录像“被剪掉了不利于他们的片段”。

据报道，这一说法引用了杜卡在Facebook上的帖子。

需要指出的是，杜卡此前曾声明，他并未收到关于解除其在SBU职务的命令。

视频：SBU将军谢尔盖·杜卡在缴纳6500万格里夫纳保释金后走出看守所。

SBU将军谢尔盖·杜卡在搜查前用斧头砸毁手机，并抗拒侦探的搜查

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