乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜库被传唤出席议会委员会关于“迦太基”案的听证会

乌克兰最高拉达关于调查国防领域可能存在的违法行为的临时调查委员会，传唤了乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜库出席其会议。他是“迦太基”案的涉案人员。

该委员会主席奥列克西·贡恰连科通报了这一消息。

据贡恰连科称，会议将于11月18日（星期三）13:00举行，正式的书面邀请函将于周一寄给杜卡。

“特别调查委员会传唤少将谢尔盖·杜卡于周三13:00出席会议。谢尔盖·杜卡在离开看守所后表示，他希望出席特别调查委员会的会议，并阐述自己对所发生事件的看法。 那么我们就拭目以待，”贡恰连科表示。

需要提醒的是，在看守所外，安全局少将谢尔盖·杜卡曾就针对他的案件提出过一种说法。

需要指出的是，11月13日（周五）16:00过后，安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡从基辅的看守所获释。

数日前，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）宣布，对五名犯罪组织成员提出指控，该组织是在前一天的迦太基行动中被查获的。 嫌疑人中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察的高级官员。

国家反腐败局（NABU）的侦探逮捕了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜卡。

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