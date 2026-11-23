乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼率领代表团前往英国、德国和土耳其。此次出访正值乌克兰国家反腐败局（NABU）展开调查之际，该调查于10月在国家银行办公场所进行了取证行动。

据乌克兰国家银行新闻处透露，此次出差的任务之一是就ABH Holdings S.A.公司对乌克兰提起的诉讼，筹备并参与国际仲裁。 关于被国有化的Sense Bank前所有者的案件听证会将于11月30日在伊斯坦布尔开始。原告要求乌克兰赔偿超过10亿美元。

此外，此次访问计划还包括与法律顾问进行磋商，以及会见主要金融机构的负责人。

此次出访之所以引起关注，是因为10月21日国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）在乌克兰国家银行办公场所展开了调查行动，据媒体报道，调查特别是在皮什内办公室进行。 据媒体报道，调查可能涉及的一个问题是推荐瓦西里·韦塞洛伊担任Sense Bank监事会成员一事。

皮什尼本人表示，该刑事诉讼与国家银行的活动或其作为监管机构负责人的工作无关。他还表示，在搜查过程中，未发现其本人或国家银行员工存在违法行为的证据。

议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克此前曾推测皮什尼可能被宣布为嫌疑人，但截至11月23日，尚未作出此类程序性决定。出差国外这一事实本身并不表明乌克兰国家银行行长有意逃避调查。

来源：《乌克兰保险·真相》

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局已向最高反腐败法院提出申请，要求对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼使用的现代Staria轿车进行搜查。该车辆归乌克兰国家银行所有。

乌克兰国家反腐败局此前已证实，10月21日对乌克兰国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 该局表示，未拘留任何人，也未对任何人提出指控，其余细节出于庭前调查的考虑不予披露。

此前在10月21日，议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克推测，国家反腐败局对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼的搜查可能与喀尔巴阡石油化工公司及森斯银行的相关情况有关。 据热列兹尼亚克称，瓦西里·韦塞利耶在上述两起事件中均涉案，该议员称其为班科瓦街派来的监督人。 他还援引了森斯银行前监事会主席的证词，据其称，正是皮什尼将韦塞利引荐至该银行。

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