乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼表示，尽管有报道称部分议员试图将他的免职问题提交至最高拉达审议，但他并不打算离职，也未提交辞呈。

他指出，自己长期遭受政治压力、操纵以及有组织的抹黑运动，并强调法律规定乌克兰国家银行行长的任期为七年，旨在保障该机构的独立性。 皮什尼强调，他愿意为国家银行在全面战争期间作出的决策承担责任，并表示一旦决定结束任期，将亲自向公众通报。

来源：乌克兰国家银行行长在Facebook上的帖子。

在一系列轰动性丑闻的背景下，乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼已失去总统办公室的支持，该办公室已决定将其撤换。Ua.News在总统办公室的消息人士透露了这一消息。 据现有信息显示，泽连斯基方面对乌克兰国家银行在格里夫纳汇率急剧下跌期间的政策感到不满，并怀疑皮什尼可能不会从最近一次的海外会议上返回乌克兰。这将给政府带来新的声誉危机。

需要指出的是，关于皮什尼伊辞职的传闻最近一次出现在10月21日，当时乌克兰国家反腐败局（NABU）对国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 此次搜查与滥用“喀尔巴阡石油化工”公司资产以及被国有化的“森斯银行”有关，腐败分子正是通过该银行将贪污所得的现金“洗白”。 具体而言，“福雷斯特·甘普”特别行动中的涉案人员组织将1.5亿格里夫纳洗白，随后将这笔钱作为前部长赫尔曼·加卢申科的保释金，后者是在“米达斯”行动中被捕的。

UA.News回顾了安德烈·皮什尼身后的一连串政治和腐败丑闻：从“明迪奇门”事件，到对主要非银行公司处以毫无依据的数百万格里夫纳罚款。

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