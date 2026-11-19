“多米诺”商标所有者安东·舒赫宁与房地产中介机构The Yard创始人雅娜·鲁德科夫斯卡之间的纠纷已持续约一年半。 起因是基辅一处商业场所的租赁交易告吹，以及1.8万美元的定金问题。

2024年底，舒赫宁曾计划在佩切尔斯基区的维尔霍格利亚街租赁一处面积为570平方米的场所。

然而，双方最终未能签署合同。The Yard方面解释称，拒绝合作是因为不愿与这位商人因其经营方式而合作。

根据报道中引用的文件，2025年3月7日，36.81万格里夫纳——即定金的一部分——被汇入了舒赫宁的账户。 6月，“科明银行”确认该笔款项已成功支付，且未退还给汇款人。

尽管如此，舒赫宁仍向执法部门提交了诈骗报案。法院驳回了对该房产实施查封的申请。鲁德科夫斯卡还声称自己遭受了施压、威胁以及针对她的舆论攻势。

报道中还单独提到了2025年5月舒赫宁遭遇的袭击事件。警方将其定性为群体性寻衅滋事。但目前尚无官方数据表明鲁德科夫斯卡或其公司与该袭击事件有关。

另一个争议焦点是迪拜的Oak Yard Residences项目，该项目由One Yard公司承建，鲁德科夫斯卡参与其中。 报道称，该项目已在迪拜土地局注册，设有公开的托管账户，截至2026年6月，其工程进度为26%。 该项目已登记112笔销售，计划于2027年第二季度竣工。

此外，该报道还提及了围绕JACOB COHEN和STEFANO RICCI商标的法律纠纷，以及“多米诺集团”（Domino Group）——该公司由舒赫宁于2014至2018年间根据俄罗斯法律在克里米亚注册成立。

来源：Absolution Leaks

Domino精品店连锁店主安东·舒赫宁卷入了一场与第聂伯市议会的法律纠纷。 这位企业家指控当局非法侵占了他名下位于市中心一栋住宅楼顶层的房产。据法院资料显示，该房产面积超过300平方米。

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