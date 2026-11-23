了解两个世纪前的祖先是谁，验证家族传说，并查阅那些经历过苏联镇压的人们的文件——正是从这些探索开始，伊戈尔·博加克踏上了追溯自身家谱的旅程。 起初，他向祖父母们打听，翻看老照片和亲戚们的记录。随后，他向国家档案馆求助，并成功将其中一条家族血脉追溯至1796年。

在乌克兰安全局（SBU）的档案馆里，伊戈尔查阅了关于两名亲属的两份档案，他们曾因被指控与乌克兰民族主义组织（OUN）和乌克兰起义军（UPA）有联系而遭到苏联当局的判刑。这些文件中包括审讯笔录、被没收财产清单，甚至还有一位祖先的指纹。 其他资料则证实了关于其高祖父在第一次世界大战期间被俘的历史。

UA.News 采访了伊戈尔·博加克，探讨了他在家谱研究中的初探、乌克兰档案馆的费用与可访问性、处理历史文件面临的困难、战争与镇压时期的家族故事，以及为何不应推迟寻找祖先的探索。

从曾祖母的讲述到对家谱学的热爱

伊戈尔对家族历史的兴趣早在首次前往档案馆之前就已萌生。在童年和青少年时期，他喜欢聆听年长的亲戚——尤其是他当时还健在的曾祖母们——的讲述。 不过当时，他更多地将这些故事视为家族记忆的一部分，而非严肃研究的开端。

“普拉什楚尔”家谱研究中心的社交媒体视频成为了契机。伊戈尔开始关注由维克多·多列茨基领导的该组织发布的资料，并逐渐对如何查找关于自己祖先的文件产生了兴趣。

“我看了他们很多视频，可以说正是他们的作品给了我灵感。我也开始对更深入地研究自己的家族产生了浓厚兴趣，”伊戈尔·博加克说道。

他的祖父曾进行过类似的寻根工作，当时主要收集母系一脉的资料。伊戈尔决定追溯父母双方的家族谱系。

首批档案发现：如何追溯至1796年

伊戈尔首先从与亲人的交谈开始。他询问父母、祖父母，记录下已知的名字，并比对他们的回忆。随后，他尝试通过谷歌和ChatGPT寻找线索。 据伊戈尔介绍，搜索服务和人工智能有时能帮助确定所需文件可能存放的位置，但无法替代对原始资料的查阅。他在那里没有获得关于祖先的具体答案，而且部分线索被证明是不准确的。

向伊万诺-弗兰科夫斯克州国家档案馆求助后，才取得了首批切实的成果。他成功将档案记录与祖父此前收集的资料进行了比对。 沿着其中一条家族支系，伊戈尔找到了可追溯至1796年——即18世纪末——的资料。

研究的一部分涉及伊万诺-弗兰科夫斯克州的塞雷德尼·迈丹和格林基两个村庄，那里保存着古老的教区登记簿——即记录出生、婚姻和死亡的教会登记册。正是这类记录往往能让人追溯一个家族的数代传承。

伊戈尔强调，这种幸运并非总是存在：其他村庄的登记簿可能已经遗失或不完整。

伊戈尔为何同时研究多个家族分支

与那些循序渐进地研究单一血脉的研究者不同，伊戈尔同时处理多个姓氏。他本人承认，这种方法并不总是很方便，但当关于某人的信息告罄时，它能让他继续进行搜索。

“当我在某个家族或某些人身上陷入僵局时，我就会开始从其他人那里寻找线索，”受访者解释道。

目前，他的搜索范围已不仅限于伊万诺-弗兰科夫斯克州。他正试图从位于利沃夫的乌克兰中央国家历史档案馆获取部分文件，因为关于一个家族的历史资料可能分散在不同机构的馆藏中。

档案检索费1600格里夫纳：伊万诺-弗兰科夫斯克州国家档案馆如何运作

首次造访前，伊戈尔原以为自己会在阅览室查阅旧案卷。但就他的情况而言，搜索工作是由档案馆工作人员代为完成的。

伊戈尔指明了要查找的具体人员，并提交了申请。大约两周后，他接到电话通知了搜索结果。除了查到的信息外，他还收到了附有具体馆藏、目录及档案案卷参考信息的档案证明。

“起初我甚至不知道整个流程是怎样的。我以为只要去那里，写份申请，他们就会让我进入阅览室并提供文件。实际上，整个过程稍微有些不同，”伊戈尔·博加克回忆道。

仅对一条家族谱系的研究，他就支付了约1600格里夫纳。据他所述，这笔费用令他感到满意，因为档案馆工作人员成功找到了大量关于先辈的信息。

伊戈尔解释说，要查阅文件，首先至少需要知道祖先的大致居住地。之后，可以通过电子邮件联系相应的地区档案馆，提供已知的姓名和日期，并明确获取材料的流程。

伊戈尔目前仍与利沃夫档案馆保持远程合作：工作日期间并不总是有机会亲自前往那里。

乌克兰安全局档案馆：如何成功获取两名遭受迫害亲属的案卷

此次研究中最私密的部分之一，便是对乌克兰安全局（SBU）档案馆的查阅工作。伊戈尔自幼便知晓，他的两位祖先曾遭到苏联当局的迫害，因此可能留有相关的刑事档案。

在提交书面申请后，他获得了查阅两份档案的权限——分别是曾祖母及其父亲的档案——并拍摄了所需的页面。

“工作人员事先为我准备好了这两份档案。我亲手拿在手里。他们邀请我进入档案室，让我查阅了这些材料。我给它们拍了照，”他说道。

关于曾祖母的遭遇，伊戈尔此前已略知一二。据家族口述，她因被指控与乌克兰民族主义组织（OUN）和乌克兰起义军（UPA）有联系，被判处十年劳改营。她曾是地下组织的联络员，负责传递情报并为成员们运送食物。 据这位受访者称，这位女性在监禁中度过了八年，随后回到了自己的家乡。

相比之下，她父亲的案件则提供了更多新线索。在苏联调查材料中，出现了伊戈尔的高曾祖父伊万·霍梅涅茨的名字。 从笔录中可以看出，他被指控参与与乌克兰民族主义组织（OUN）相关的活动：招募人员加入该组织并缴纳会费。记录在案的细节包括每月缴纳7兹罗提的会费。

苏联调查人员对这位高祖父有何记录？他为何未能从流放地归来？

据伊戈尔所述，该刑事案件记录了他这位亲属生活的各个片段。 特别是，文件中提到1941年德国占领期间，他曾在当地警察局待了大约一个月。至于这是自愿服役还是被迫服役，根据受访者掌握的材料，目前尚无法确定。

文件中还提到了1943年，据苏联调查方的说法，该男子当时加入了乌克兰民族主义组织（OUN）的活动。 另有一起事件涉及1945年袭击苏联军人的指控。伊戈尔强调，他虽然查阅了刑事案件材料，但无法独立证实审讯笔录中所述的所有情况。

他的高祖父被判处15年徒刑。他被流放后便再未归来。据伊戈尔称，家人至今仍不清楚他确切的死亡地点和日期，因此关于他生命最后几年的文件搜寻工作仍在继续。

那些通常被大型历史研究忽略的细节，却同样重要。案卷中保留了被调查者的外貌描述、被没收财产清单，以及曾祖父的指纹。

“还能了解到关于祖先的这类信息。这是曾祖父的指纹，”伊戈尔·博加克分享道。

高祖父在第一次世界大战期间被俘：家族史如何得到证实

另一项档案发现与第一次世界大战有关。祖父曾告诉伊戈尔，他们的某位祖先曾被俘，身处离家很远的地方。据家族回忆，归途漫长而艰辛。

在搜寻过程中，伊戈尔在历史上的战俘名单中找到了相应的名字。这使他得以证实被俘这一事实——此前他仅从年长的亲属口中听说过此事。不过，关于这位祖先的确切所在地及其归国经过，他仍在进一步核实。

目前，受访者还在查阅伤员名单及其他军事文件，其中部分资料源自奥地利档案。由于这些材料使用其他语言书写且分散在不同资源中，研究工作需要更多时间。

“这是我祖父告诉我的，最近我通过查阅第一次世界大战战俘名单证实了这一信息。至于他是如何从那里回来的，目前尚不清楚，”伊戈尔说道。

关于一名犹太女孩及其亲属逃往美国的救生故事

在伊戈尔试图核实的家族传说中，有一则关于他曾祖母的故事。据家族传说，在德国占领期间，她曾在家中藏匿了一位犹太朋友。当时两人都还是孩子。 德国人正在搜捕那个女孩，据亲属回忆，他们殴打了曾祖母，并逼问她藏身之处。

“德国人正在搜寻那位犹太女孩，并狠狠殴打了曾祖母，逼她出卖对方。但她始终没有出卖她，”伊戈尔转述了他在家族中听到的这个故事。

目前他手头没有能证实这一事件的档案文件，因此仅将其视为家族口述史，尚需进一步考证。

另一个意外的发现是关于远房亲戚的传闻，据说他们当年曾移居美国。其中一部分人似乎回来了，另一些人则留在了海外。不过，伊戈尔目前尚未来得及查明所有人的姓名及移民路线。

为什么博哈克这个姓氏以前可能读作博尔哈克

追溯自己姓氏的历史，对伊戈尔来说是另一项重要的成果。他回忆起祖父曾提到过一种更早的拼写方式——“Болгак”，其中包含字母“л”。据家族说法，这个字母在苏联时期从文件中消失了。

很长一段时间里，这仅被视为一种口头传说。然而，在查找前几代人的出生记录时，伊戈尔偶然发现了家族姓氏的另一种拼写方式。在他看来，这一发现证实了祖父的讲述确有依据。

与此同时，并非所有关于祖先的口述传说都得到了证实。伊戈尔至今仍在核查关于奥列克萨·博尔加克的故事——据亲属所述，他曾担任村长，即当地的行政长官。 他目前尚未找到相关的文件。部分搜索工作涉及斯塔里·克里沃图利村，但他仅查阅了该村数量有限的资料。

波兰语和拉丁语的登记簿：为何旧记录难以辨认

即使所需的教籍簿得以保存，要在其中找到祖先的名字也并非易事。伊戈尔主要研究西乌克兰地区的文献，那里不同时期的教会记录均以波兰语和拉丁语书写。

难度还在于笔迹。神父们手写记录姓名、日期、居住地及亲属关系。如果字迹潦草，光是辨认几页内容就可能耗费大量时间。 研究人员会逐渐适应特定笔迹的特点，但下一本登记簿的书写风格可能截然不同。

“这很大程度上取决于神父在登记簿上使用的笔迹。当你研究它几天后，阅读起来会变得容易些。但一旦转到另一个村庄，又得重新逐字辨认了，”伊戈尔解释道。

当所需的登记簿已不复存在时，情况就变得尤为棘手。 他举例说明了寻找一位1924年出生的曾祖父的情况：1923年和1925年的档案记录都有，但关键的1924年却缺失了。

这一缺口导致该支系的研究陷入停滞。据伊戈尔介绍，有时一小时就能找到记录，有时搜索却要持续数月之久。

FamilySearch、“鸭子检查员”和ChatGPT：如何在线寻找祖先

家谱研究并不一定需要频繁前往档案馆。 部分历史文件已以电子形式公开，因此足不出户也能查找祖先信息。特别是，互联网上发布了数字化的人口登记簿、战俘名单及其他档案资料。

伊戈尔利用几个专业资源进行搜索。其中包括“卡奇尼检查员”（可帮助查找数字化档案资料），以及FamilySearch——一个提供历史文件和家谱制作工具的国际家谱平台。

不过，能够查阅这些文件并不一定能保证找到结果。据伊戈尔介绍，有时不得不翻阅数百页的老记录，辨认潦草的笔迹，并在大量相似的姓名中寻找所需的姓氏。

“你可能要处理140页笔迹潦草的登记簿，脑子里已经乱成一团。结果却一无所获。这就是家谱研究者不得不面对的残酷现实，”受访者指出。

伊戈尔有时会借助ChatGPT查找有关文件存放地点的补充信息。不过，他会核实获得的提示，因为档案记录对他来说仍然是主要信息来源。 今后，他还计划查阅波兰和奥地利的档案馆，那里可能保存着关于他家族前几代人的文件。

家谱研究如何改变了对乌克兰历史的认知

家谱研究让伊戈尔以全新的视角审视了自己家族的历史。尽管他一直对乌克兰的过去很感兴趣，但档案文件和亲属的讲述帮助他更好地理解了历史事件如何影响了祖先的生活。

“我对历史的看法并没有太大改变，因为我一直对历史很感兴趣。这只是通过我个人的家庭经历得到了印证，”伊戈尔·博哈克说道。

1939年的事件在家族历史中占据着特殊的位置，当时苏联政权进驻了乌克兰西部。 据伊戈尔介绍，年长的亲属曾讲述过那时的镇压、苏联安全部队的残暴行径，以及当地民众当时所经历的恐惧。

他正是以此来解释，为什么西乌克兰的部分居民起初将德国军队的到来视为在经历了苏联镇压之后的一种可能的解脱。

“他们把德国人视为‘较小的恶’，他们当时就是这么想的，”伊戈尔在转述家族长辈的回忆时说道。

在他看来，如果不了解德国占领之前的事件，就很难解释当时部分当地居民的心态。正是家人的证词和发现的文件，帮助他更好地理解了祖先当时所处的生存环境。

“不要拖延”：如何开始研究自己的家族

伊戈尔建议先从与家中最年长的长辈交谈开始，之后再查阅档案。

他建议不仅要询问直系亲属，还要询问旁系亲属。祖母的兄弟姐妹、表亲以及家族中不常联系的其他人，都可能掌握相关信息。 特别重要的是请他们指认老照片中的人物。

对伊戈尔本人而言，这些照片已成为研究中最宝贵的资料之一。他珍藏着近百年的老照片，仔细观察祖先的衣着和相貌，并试图确认照片中具体是谁。

“当你手捧一张百年老照片，而且有人能告诉你照片中的人是谁时，这种感觉既珍贵又令人愉悦，”他分享道。

他特别强调，最重要的是不要等到有更多空闲时间再行动。随着每一年过去，向那些亲身经历过往事件的人请教的机会正逐渐消失。

“今天你们还可以询问家族中最年长的成员，但明天这样的机会可能就不复存在了。因此，研究工作还是今天着手比明天更好，”伊戈尔·博哈克总结道。

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